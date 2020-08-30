Уносили из замка «баночку с летом» +ГАЛЕРЕЯ

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В последние субботу и воскресенье лета в Северном дворе Нарвского замка традиционно проходит фестиваль заготовок «Лето в банку». Не стало исключением и это лето.

29 и 30 августа в Северном дворе кипели котлы, без устали работала плита большой дровяной печи на открытой кухне, на деревянных прилавках красовались банки с заготовками – либо сделанными на глазах у зрителей тут же, в Северном дворе, либо привезенными сюда на рынок домашних заготовок.

Так что в каких-то случаях можно было увидеть и сам процесс и тут же продегустировать блюда, можно было и поинтересоваться рецептом. Участники фестиваля охотно ими делились.

В этом году традиционного деления на «день солений» и «день варений» не было. Но вот уникальность нарвского фестиваля заготовок «Лето в банку» - консервация на живом огне, на костре - осталась. Как говорят опытные кулинары, это требует определенной сноровки и опыта.

Текст и фото: Светлана ЗАЙЦЕВА