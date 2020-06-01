И встав на цыпочки, не разглядишь

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Что и говорить, сегодня вокзал в Нарве (или как официально звучит, автобусно-железнодорожный терминал, поскольку из одного пункта отправляются и прибывают сюда как поезда, так и междугородние автобусы) производит очень приятное впечатление: современно, удобно, чисто, отреставрировано, ухожено. Уже и не вспоминается, какое убожество здесь когда-то было. И все же без ложки дегтя в бочке меда, как говорится, не обошлось.

На стеклянных панелях автобусной остановки повесили расписание, но так высоко и таким мелким шрифтом, что, даже встав на цыпочки, не разглядишь, что же там написано. Тем более что эта панель еще и с наклоном — по направлению от человека. Понаблюдала: бедные пенсионерки изо всех сил тянутся, чтобы увидеть время отправления и номер рейса, или просят проходящих мимо высоких мужчин посмотреть и подсказать; молодежь ведет себя проще и «находчивее»: залезают прямо с ногами на деревянный стол, который дизайнерски прикреплен тут же.

Откровенно говоря, я вообще не совсем поняла, зачем нужно это расписание, ведь на автобусной остановке установлено большое электронное табло, на котором высвечивается расписание вперемежку с видами достопримечательностей Нарвы. Может быть, из-за того, что это электронное табло, опять же, висит высоко, почти под крышей, народ его не замечает? Или вообще на вокзале два разных расписания? Или расписание на бумаге — более привычно? Затрудняюсь ответить. Но то, что его надо перевесить, это точно!

Антонина ВРЕДНАЯ