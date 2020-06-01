Пустырь превратился в публичный парк

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В субботу нарвитяне дружно отпраздновали открытие нового общественного парка, о строительстве которого было объявлено еще в 2017 году.

Открытие парка стало городским праздником

На церемонии открытия мэр Нарвы Алексей Евграфов назвал это событие знаковым: парк EV 100 – первый публичный парк в Нарве за последние 63 года. Парк стал подарком Нарвы к столетию Эстонской республики. Но больше всего его появление смогут прочувствовать сами нарвитяне: новое место отдыха появилось на пустыре между улицами Раквере, Пушкина и Вабадузе.

На состоявшейся вскоре после окончания торжественной церемонии экскурсии руководитель НКО «Новый мост» Владимир Наумов рассказал о том, как скромная идея этой организации создать небольшую зону отдыха влилась в масштабный проект: энтузиасты просили у горуправы маленький участок на пригорке, но оказалось, что своя идея есть у горуправы. К этому добавился проект «Роща народов Эстонии» Круглого стола национально-культурных обществ при уездной управе. И все это сложилось в парк площадью 5 га.

На этом месте был заброшенный пустырь

- В общем, к пуговице пришили пиджак, - подытоживает Наумов.

Сегодня парк состоит из трех частей: это 100 дубов к 100-летию республики, вторая часть - роща в честь народов Эстонии, где высажены деревья в честь национальностей, численность которых в Эстонии более 100 человек. И третья - народный парк, идущий по всему парку полосой, одном краю которой располагается японский садик. А будет таких частей еще несколько — в целом, в зависимости от обстоятельств, 7-10.

Сегодня в парке проложены дорожки, подведено освещение, расставлены скамейки, малые формы, разбиты клумбы. Сооружена большая детская площадка, которую уже осваивают маленькие нарвитяне.

Детская площадка малышам понравилась

В ходе церемонии были названы и награждены все причастные к строительству парка – должностные лица, от которых зависело продвижение проекта, строители. Вспомнили и о том, что завершающий этап строительства проходил в условиях пандемии, и это было непростое для всего мира время. Пользуясь случаем, мэр Нарвы Алексей Евграфов наградил всех, кто помогал и помогает Нарве бороться с коронавирусов. В числе награжденных и наше издание. Благодарственное письмо и подарок из рук мэра получила главный редактор «Виру Проспект-Нарвская газета» Татьяна Завьялова.

Благодарность от городских властей приняла Татьяна Завьялова

Ярким событием праздника, в который превратилось открытие парка EV 100, стало автошоу, устроенное организаторами на площадке перед спорткомплексом.

26 сентября «Новый мост» и их помощники начнут засаживать японский садик. И очень ждут в свою компанию рядовых нарвитян, ведь эта часть парка EV 100 — народная. Она создается для того, чтобы каждый смог чувствовать себя сопричастным этому прекрасному делу — украшению родного города, оставить в нем память для потомков.

Татьяна ЗАВЬЯЛОВА, Виталий ШКОЛА

Фото: Виталий ШКОЛА, Татьяна ЗАВЬЯЛОВА

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