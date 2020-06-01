Порядок управления жилыми помещениями Нарвы обновлен впервые с 2004 года

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Обсуждение комиссией по городскому хозяйству горсобрания «Порядка управления жилыми помещениями, находящимися в собственности города Нарва» было вызвано двумя причинами – во-первых, он откровенно устарел, последние поправки в документ вносились в 2004 году, во-вторых, нужно было учесть замечания Канцлера права по поводу его содержания.

Кому решать?

«Порядок управления жилыми помещениями, находящимися в собственности города Нарва» обсуждался комиссией по городскому хозяйству Нарвского горсобрания, возникли некоторые разногласия

Тармо Таммисте, долгое время бывшим мэром Нарвы, а ныне являющийся советником министра экономики по вопросам Ида-Вирумаа, предложил вывести этот вопрос из компетенции горсобрания и передать его горуправе. Мотивировал он это тем, что «во всех больших городах так делается», а также тем, что это существенно сократит бюрократические процедуры. С ним согласился и действующий мэр Алексей Евграфов – по его мнению, это действительно ускорит время прохождения документов. Согласен с такими переменами был и Департамент городского хозяйства в лице директора Елены Скулачевой.

Однако не все члены комиссии согласились с такой постановкой вопроса, предложив оставить за горсобранием право рассмотрения наиболее важных и спорных вопросов. Сошлись на том, что после обсуждения и доработки документ вернется в комиссию, и тогда вопрос о передаче компетенций будет рассмотрен еще раз.

Что есть жильё?

Вопросы о муниципальном жилье сложны как с административно-бюрократической, юридической, так и с моральной точки зрения. О том, что вопрос сложен, говорит и то, что существует несколько понятий «жилища» — это может быть и квартира, и комната в общежитии, и жилое помещение в социальном доме. В целом же – «жилище или квартира, используемые для постоянного проживания. Другое обособленное помещение, отвечающее требованиям, предъявляемым к жилью, также может использоваться как жилище» (неофициальный перевод).

Муниципальная жилплощадь в общежитиях предоставляется тем, кто в силу социально-экономического положения не может обеспечить свою потребность в жилье. И такое положение еще нужно подтвердить, а неверные или неподтвержденные данные могут послужить причиной отказа в рассмотрении ходатайства.

Очередь на муниципальное жилье движется согласно очередности в регистре, куда ходатайствующих заносит жилищная комиссия горуправы.

В суде не рассматривались

Вопрос муниципального жилья может быть не только сложным, но и «больным». Даже на заседании комиссии Тамара Гордеева приводила пример, когда молодую многодетную семья сняли с очереди из-за того, что они стали снимать отдельную квартиру, а не проживать, как ранее, вместе с родителями в небольшой «двушке». И узнали они об этом постфактум.

Члены жилкомиссии возразили, что такое невозможно, с участниками очереди ежегодно проводятся собеседования. Гордеева настаивала, что такой факт имел место, но называть имена и даты отказалась.

О том, что подобные случаи в Нарве были, приходилось слышать и из других источников, город маленький. Однако «ответственные лица» настаивают, что все происходит по закону. И проверить чью-либо правоту возможным не представляется, это дело компетентных органов и суда.

Как всё же удалось узнать (источник пожелал остаться неназванным), в суде такие дела не разбирались.

Разные позиции

Муниципальное жилье сдается не только социально-неблагополучным семьям. Квартиры предоставляются, например, специалистам, приглашенным на работу в Нарву. Тут возникает другая коллизия – если специалист рассматривает себя как «временного работника», то чаще всего предпочитает квартиру снимать. Ему проще доплатить и жить в меблированной благоустроенной квартире, чем, как выразился один из членов комиссии ГС, «получить хату с одной газовой плитой».

Если же специалист собирается остаться в Нарве «всерьез и надолго», то муниципальное жилье ему выгодно – можно экономить часть денег и копить на собственную квартиру.

С точки зрения КТ

Управляющим муниципальным жильем является SA Narva Linnaelamu, и член его правления Елена Пахомова постоянно держит под контролем все вопросы, в том числе и спорные. Председатель КТ с большим стажем Ольга Иис, в хозяйстве которой находится более десятка муниципальных квартир, говорит, что все спорные вопросы решаются именно через Narva Linnaelamu.

«Я имею дело с собственником жилья, а им является город», - говорит она. И в случае конфликтных ситуаций, например, большого долга по квартплате, председателю даже проще иметь дело с городом. Если собственник жилья имеет долг, то товарищество вправе обратиться в суд и в дальнейшем участвовать в судебном процессе со всеми вытекающими отсюда обязанностями. В случае же с городской квартирой председатель передает все документы SA Narva Linnaelamu, и «забывает» о вопросе – с должником или нарушителем всё решает город.

- Такие случаи были, - подтверждает Ольга, - но Елена Пахомова постоянно на связи, у нее есть рычаги воздействия на нерадивого жильца, и вопрос, как правило, решается быстро. По-разному решается, вплоть до выселения.

Но, по словам Ольги, в большинстве случаев «муниципальные жильцы» - люди дисциплинированные.

«Порядок управления жилыми помещениями города Нарвы» комиссия рассмотрела внимательно, необходимые дополнения были внесены и «проголосованы». Ее председатель Алексей Мяги, известный своей педантичностью, внимательно следил, чтобы документ до последней запятой соответствовал букве закона и пожеланиям Канцлера права. После доработки «Порядок» будет включен в повестку дня и вынесен на рассмотрение депутатов горсобрания.

Виталий ШКОЛА

Фото: Виталий ШКОЛА

НАША СПРАВКА

На настоящее время в собственности города находится 1233 квартиры и 8 общежитий.

Очередь на 2-комнатные составляет 12 человек.

Очередь на 3-комнатные – 32 человека.

На однокомнатные квартиры очереди нет.

Муниципальная квартира сдается сроком до 5 лет, который может быть продлен.

Норма на одного человека в Нарве – 7 кв. метров жилья.