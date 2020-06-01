Агропарку под Нарвой быть, но не все до него доживут

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Сооружение в обозримом будущем большого агропромышленного комплекса в районе Нарвских электростанций называют одним из самых перспективных вариантов в уменьшении вредных выбросов в атмосферу и создании планов достижения климатической нейтральности Эстонии.

Так выглядит тепличное производство в Нидерландах. Подобное может появиться и у нас в Ида-Вирумаа

Голландцы заинтересовались нарвским карьером

Нарвский агропарк, находящийся пока лишь в стадии идеи, еще называют одним из основных направлений программы «справедливого перехода» от сланцевых Нарвских электростанций к производству энергии из возобновляемых источников. Напомним, что за ее реализацию в Министерстве экономики и коммуникаций с июня этого года отвечает специальный советник министра и бывший мэр Нарвы Тармо Таммисте. Именно он в последнее время является активным пропагандистом развития агропромышленного комплекса на территории карьера «Нарва», на месте которого со временем планируется развивать тепличным способом предприятия по выращиванию овощей, а также аквакультуры. Тармо Таммисте полагает, что нарвский агропарк даст городу примерно 1000-1500 рабочих мест. Однако, чтобы смягчить последствия кризиса в сфере трудовой занятости, связанного со сворачиванием сланцевой энергетики, таких парков понадобилось бы несколько. Но нужна ли будет стране их продукция, производимая в большом количестве? И не иссякнет ли за ближайшие два десятка лет заинтересованность тех инвесторов, которые сегодня связывают свои надежды с будущим агропарком? На эти вопросы нашего издания отвечает Тармо Таммисте:

- А продукцию будущего агропарка или парков совсем не обязательно продавать лишь в Эстонии. Это был бы совсем дохлый план бизнеса. И это не государство должно думать о возможностях сбыта, а бизнесмен, который построит теплицы, для чего, кстати, ему придется сделать огромные вложения. У нас есть контакты с посольством Голландии - мировым лидером подобных технологий. Именно в этой стране есть заинтересованные предприниматели, которые хотят прийти сюда и этим здесь заниматься.

А что касается заинтересованности инвесторов, так все бизнес-планы делаются заранее: тратить деньги впустую не хочет никто. Задача государства, взявшего курс на отказ от сжигания фоссильного топлива к 2050 году, — привлечь инвесторов, а далее создать условия, чтобы им было комфортно здесь работать. У нас еще есть 30 лет на то, чтобы осуществить эти планы. И этого времени должно хватить на то, чтобы в этом процессе оказалось как можно меньше пострадавших. Поэтому сейчас нет смысла опасаться того, что может быть через 30 и даже через 10 лет. Особенно учитывая стремительные шаги, которыми развиваются современные технологии.

Почему под Нарвой?

Почему же Ида-Вирумаа считается лучшим местом в Эстонии для развития агропарка?

На встрече, прошедшей в августе в Нарве, ректор Эстонского сельско- хозяйственного университета Майт Классен отметил, что нашей стране предстоит быть связанной с использованием сланца еще не один десяток лет, поэтому идея использовать тепло и СО2 с Нарвских электростанций очень хорошая. Он призвал воспользоваться имеющимися в мире технологиями, позволяющими использовать в химическом производстве или для парников образующийся в виде отходов углекислый газ, который растения потребляют для своего роста.

Майт Классен пояснил, что вместо прямого сжигания сланца необходимо искать другие способы получения электроэнергии, включая ветроэнергетику. «Тут, в районе Ида-Вирумаа, есть большие возможности для развития таких больших новых парков, — считает он. — Смысл в том, что есть большие производства, которые дают свою продукцию, а образующиеся при этом отходы использует в своих технологиях другой производитель. Поэтому я считаю Ида-Вирумаа самым лучшим местом в Эстонии для развития таких парков».

То, что созданный рядом с Нарвскими электростанциями агропарк подойдет для энергоемкого выращивания овощей и разведения кур, а также аквакультуры, в конце прошлого года подтвердил и руководитель целевого учреждения по развитию промпарков Ида-Вирумаа Теэт Куусмик, сообщивший о том, что ЦУ готовится получить от государства пособие на развитие агропарка в Аувере. По словам Куусмика, «в этом районе можно использовать прямое подключение электроэнергии (без сетевой платы), остаточное тепло и образующийся при производстве электроэнергии углекислый газ».

Дыма хватит надолго

Напрашивается вопрос: если сланцевая энергетика будет постепенно сворачиваться, то откуда мы возьмем дым работающих предприятий, из которого будем «ловить» нужное растениям тепло?

Проблем с этим, как утверждает в интервью газете «Постимеэс» Тармо Таммисте, возникнуть не должно. На становление агропарка потребуется 10-15 лет, а работы на карьере «Нарва», по сведениям советника министра, хватит еще на полсотни лет. Вполне достаточный срок, чтобы постепенно продвигаться к экологически безопасным производствам и постараться сохранить трудовую занятость жителей Ида-Вирумаа.

В перспективе такие автобусы могут поехать на водороде, произведенном в Нарве

В еще более отдаленном, нежели агропарк, будущем — строительство завода по производству водорода как нового вида топлива. Топлива, на который собираются перевести весь общественный транспорт Эстонии. Возвести таковой планируется лет через 20-25.

Упор на сельское хозяйство?

Идеи, озвученные на означенной встрече руководителем группы ученых Эстонского сельскохозяйственного университета, наводят на мысли о том, что год от года в нашей стране будет усиливаться сельскохозяйственный сектор. По словам Классена, уже есть идеи получения масел и спиртового топлива из растений. В частности, хорошее моторное топливо можно делать из соломы. А чтобы отходы будущих агрокомплексов, использующих помимо выбрасываемой электростанциями тепловой энергии также энергию ветропарков и парков солнечных батарей, сводились к нулю, он советует создавать в них фермы по разведению животных и птиц.

Наталья СОБОЛЕВА

НАША СПРАВКА

Агропромышленный парк - технологический комплекс, обеспечивающий сельхозпроизводителей материально-технической базой для переработки, хранения и реализации сельскохозяйственной продукции. На территории парка базируются мощности по первичной и глубокой переработке сельхозсырья, а также учебные центры, машинно-тракторные станции, транспортные подразделения, мощности по хранению продукции, бизнес-центры с представительствами поставщиков техники, удобрений и средств защиты растений, информационно-консультационные пункты и прочие инфраструктурные объекты. Главная задача агропарков — собрать сырьё мелких производителей и превратить его в крупные товарные партии продовольствия, дав владельцам личных подсобных хозяйств доступ к прилавкам торговых предприятий.