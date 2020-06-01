Столичные центристы говорят о возвращении нарвитян, но конкретных предложений пока не делают

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На состоявшемся на прошлой неделе в Таллинне съезде Центристской партии действующий премьер-министр Юри Ратас, переизбранный главой партии, поставил перед партией две задачи: сохранение единовластия в столице и укрепление положения центристов в регионах и муниципалитетах. Особое внимание в последовавших за этим событием комментариях было уделено Нарве.

Депутат Европарламента и руководитель Нарвского отделения Центристской партии Яна Тоом считает, что реальной альтернативы центристам на русскоязычном Северо-Востоке нет.

Фото: Сергей Степанов, rus.err.ee



Для этого есть причины: в 2018 году, напомним, позиции центристов в Нарве серьезно пошатнулись, численность партии уменьшилась более чем на сотню человек.

Яна Тоом, единственный представитель от Ида-Вирумаа, избранная в состав нового правления Центристской партии, считает, что реальной альтернативы центристам на Северо-Востоке не существует. Одним из двух вариантов восстановления позиции партии в Нарве она называет возвращение добровольно покинувших ее два года назад жителей города. Вторым вариантом, более предпочтительным, Яна Тоом считает партнерство центристов на предстоящих муниципальных выборах с другими партиями.

Депутат Таллиннского горсобрания от Центристской партии Владимир Вельман озвучил в одном из своих интервью такой прогноз по Нарве : «Думаю, что там, скорее всего, к власти придет новая коалиция, и там, очевидно, будут какие-то политические изменения».

А что думают о возможном сближении Центристской партии и правящей фракции Нарвского горсобрания, Kodulinn Narva, нарвские депутаты?

- Центристская партия рассчитывает на возвращение бывших нарвских центристов. Какие на этот счет настроения у правящей коалиции Нарвского горсобрания?

Ирина Янович, председатель Нарвского горсобрания, руководитель фракции Kodulinn Narva:

- Во фракции все спокойно, и эту тему мы не обсуждали. Прежде всего потому, что никаких предложений не получали: центристы, как обычно, что-то выкрикнули и об этом забыли. В их линии поведения сейчас чувствуется обида - что никто не упал перед ними на колени -, и желание обидеть. Ведь Яна Тоом не смогла справиться с задачами, поставленными перед отделением партии.

- Не боитесь, что власть Kodulinn Narva при положительном исходе дела (с точки зрения Центристской партии ) может существенно ослабнуть?

- Мы не закрытая фракция, не самодуры, и всегда были готовы идти вместе с представителями других политических сил. Так и происходит: много конкретных проектов осуществляется в Нарве в сотрудничестве, в том числе и с представителями оппозиции. Мэр города Алексей Евграфов встречается со всеми, многие наши мероприятия — это результат совместных усилий. Ситуация, связанная с пандемией, наглядно продемонстрировала способность нарвитян к сотрудничеству.

Не надо также думать, что я как председатель горсобрания управляю законодательной властью единолично. Конечно, работа фракции строится по определенным правилам, партийную дисциплину никто не отменял, но в целом это коллегиальная работа. Думаю, нарвитяне это понимают, и сейчас, когда мы уже продумываем список кандидатов на выборы будущего года, к нам приходят новые люди.

- Что вы думаете о возможном возвращении нарвитян в ряды центристов?

Елена Пахомова заместитель председателя Нарвского горсобрания, член фракции Kodulinn Narva:

- Я в Центристскую партию точно не собираюсь, поскольку из нее не выходила, была и есть беспартийная, но 20 лет плотно общалась с этой партией, и могу сказать, что в Нарве она всегда была силой реального действия.

И вообще не совсем понимаю, почему «выставленные» в 2018 году за пределы партии 7 членов горсобрания должны в нее вернуться, и почему должны вернуться члены партии, вышедшие из нее добровольно, из солидарности ? Этих семерых партия обидела, попросив приостановить свое членство, в то время как в рядах центристов были даже осужденные люди. Сейчас ситуация такова, что нарвские «бывшие» могут обратить внимание на любую другую партию — в Эстонии их, как мы знаем, немало.

- При каких условиях примирение все же возможно?

- Сейчас руководство партии озаботилось тем, чтобы вернуть этих людей обратно, но делается все это некрасиво: допускаются высказывания, что в Нарве центристы «используют франшизу», а живут по собственным правилам, что «Нарва достойна лучшего». Это же формирование определенного мнения... В то же время в руководстве Центристской партии достаточно и здравомыслящих людей, поэтому возможны любые варианты, до выборов еще целый год.

- Найдут ли дорогу друг к другу центристская партия и фракция Kodulinn Narva?

Сергей Горлач, депутат Нарвского горсобрания, Партия реформ:

- Был момент, когда вероятность этого была достаточно высока, поскольку обе стороны получили бы при сближении определенные преимущества. Но на ход событий наложила отпечаток пандемия, контакты приостановились, время ушло.

Что касается возможного сотрудничества Kodulinn Narva с другими партиями — это пустые разговоры. Потому что данная фракция не имеет идеологической основы, это некое формирование людей, преследующих свои интересы. Я свидетель тому, что политические взгляды у них очень разные, кому-то близко мировоззрение центристов, но есть, к примеру, и сторонники EKRE. Собрать их под крышей одной партии, причем чтобы оказались они там добровольно — невозможно. Во фракции их объединяют сегодня сугубо практические цели, например, финансовая поддержка на выборах.

Подготовила Татьяна ЗАВЬЯЛОВА