Рэп в порту звучал не только по-английски… ГАЛЕРЕЯ

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Главным зрелищным событием первого дня фестиваля Station Narva стала его музыкальная часть, проходившая на территории городского порта.

Как и обещали организаторы, работали три музыкальных площадки – бокс №9 исторического хлопкового склада, зал на втором этаже клуба «Ро-Ро» и главная сцена, установленная на улице. Собственно говоря, вся территория порта была одно большой фестивальной площадкой – работали кафе, бары и павильоны, причем не только в платной зоне, горел в бочках огонь, вся территория была красиво иллюминирована.

Людей, пришедших этим вечером и ночью в порт, было не запредельно много, все-таки будний день, 25 евро за вход… Но те, кто пришли, могли выбирать – или слушать оглушительный рэп на главной сцене, или внимать более камерным выступлениям музыкальных групп в «Ро-Ро», или танцевать в музыкальном боксе. Или просто посидеть в кафе, отдохнуть на свежем речном воздухе на скамейках под сенью подсвеченных деревьев.

Были, конечно, и «царапающие» моменты, когда звезда фестиваля Томми Кэш, читавший на главной сцене по-английски рэп, вдруг заговорил на языке родных осин, причем, как принято выражаться, «с использованием ненормативной лексики». Что поделаешь, корни … парень-то изначально наш, из Копли.

Но в целом, как сказал нам руководитель команды Station Narva в Нарве Иван Сергеев, удалось достичь главного – атмосферы отдыха, атмосферы праздника.

Виталий ШКОЛА

Фото: Виталий ШКОЛА