Родилась как певица на Station Narva

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Первыми исполнителями в рамках музыкальной программы Station Narva стали молодые нарвитяне - София Бойко и ее группа Baund`t.

Юные музыканты открыли бесплатный концерт в здании OBJEKTа, исполнив популярные современные хиты и порадовав публику великолепным вокалом и чувством ритма.

София Бойко сказала нашему изданию, что уже бывала на концертах Station Narva как зритель, а в качестве исполнителя выступила впервые. Публика на дневной концерт пришла в основном молодая, а прием был очень теплым.«Здесь прекрасная атмосфера, очень приятно выступать в окружении всех этих картин», - сказала София, имея в виду проходящую сейчас в OBJEKTе выставку арт-работ Эдуарда Зеньчика.

По словам Софии, студентки второго курса Вильяндиской академии культуры, хотя выступает она давно, именно сейчас ощутила, что в ее творчестве наступил подъем, и это удивительным образом совпало с ее первым выступлением на Station Narva.

“Я сегодня словно заново родилась как певица», - призналась молодая исполнительница.

Фото и текст: Ирина ТОКАРЕВА