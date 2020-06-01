На Station Narva обсуждали, как продавать искусство

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Вчера и сегодня в Нарве проходит фестиваль музыки и городской культуры Station Narva. Он открылся вчера, 26 августа. Этот день был посвящен предпринимательству. В творческом инкубаторе OBJEKT на Linda 2 обсуждали «Модели продаж в креативной экономике во время карантина».

Карантин изменил мир и бизнес

В прозвучавших выступлениях спикеров прослеживалась одна и та же мысль: после пандемии коронавируса мир стал другим, в экономике, в частности, появились новые модели продаж, давшие развитие как новым технологиям, так и направлениям творчества.

По мнению директора Нарвского музея Иво Пости, от музеев нельзя требовать только зарабатывания денег. Существует, отметил он, более важная миссия — просветительская. Тем не менее произошедшая в Нарвском замке реставрация позволяет вести экономическую деятельность наиболее успешно. Сделать это помогли технологические обновления. Например, чтобы зритель нагляднее уяснил, каким был день средневекового рыцаря, авторы новой экспозиции предложили в анимацинной форме увидеть его деятельность в различных помещениях замка (они показаны в разрезе) в разное время дня.

Нарвится посетителям и новая образовательная интерактивная игра, позволяющая познакомиться с различными замками Эстляндии и Лифляндии. Есть и другие технологические новинки, которые помогают посетителям в занимательной форме объяснить довольно скучные, как может показаться на первый взгляд, вещи, отметил Иво Пости.

Один из основателей центра рукоделия и творческого досуга Gagarin Юрий Рауд рассказал о том, как время карантина навело руководителей центра на мысль открыть новые направления деятельности, связанные с интернет-продажами и виртуальным обучением. К большому удивлению основателей центра именно интернет-продажи оказались делом, наиболее прибыльным, нежели традиционные обучающие курсы и мастер-классы. «В любом случае, - подытожил Юрий Рауд, - если такая сложная эпидемиологическая ситуация повторится, то онлайн-торговля нас спасет».

Сколько стоит искусство?

Поднимался на панельной дискуссии и такой вопрос: «сколько стоит искусство?». Оказалось, ответ зависит от целей организаторов того или иного вида деятельности. Например, упомянутый центр Gagarin строит свою стратегию из того, что вокруг центра за 15 лет его деятельности создалось сообщество единомышленников, одни из которых любят творчество и желают создавать красивые изделия для себя, другие мечтают научиться новым технологиям, чтобы на их основе построить личный бизнес, что кстати, уже удалось нескольким кружковцам. Третьи просто ценят полюбившийся круг общения. А организаторы - педагоги технологий, в свою очередь, занимаются тем, что умеют делать профессионально — обучают за вполне приемлемую плату взрослое население различным видам рукоделия.

Известный нарвский радиожурналист ERR и кинодраматург по образованию Михаил Комашко рассуждал о том, чему современное искусство может научить креативную экономику, а также выступил с гипотезой о том, что искусство создает товару добавочную стоимость. Свое утверждение он подкрепил фактами биографий выдающихся художников, историй выдающихся произведений кинематографа и драматургии.

Также в программе

В тот же день участники фестиваля могли ознакомиться с новой постоянной экспозицией Нарвского замка, участвовать в экскурсии по Кренгольмскому производственному комплексу, совершить речные прогулки на судах Tütarsaare Aino и Brig, посетить выставку выпускников факультета живописи Эстонской академии художеств в Нарвской арт-резиденции, посмотреть концерты групп Manna, Band't, Tegelinski и выступления других участников музыкальной программы, в том числе знаменитого Томми Кэша.

Сегодня, 27 августа, фестиваль Station Narva продолжится общественными обсуждениями BAZAR в Центре свободного творчества, посещением экспозиции Нарвского замка, предварительной презентацией книги Катри Райк «Последний дом» в Нарвском колледже и презентацией книги «Нарва. От дачи до дворца» Мадиса туудера и Карин Паулус в художественной галерее, выставкой выпускников факультета живописи Эстонской академии художеств в Нарвской арт-резиденции, экскурсией по территории бывшего Кренгольма.

Наталья СОБОЛЕВА