Организаторы Station Narva 2020 внесли в программу фестиваля окончательную правку ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

Дата публикации: Сегодня, 15:45 Просмотрено: 200

В связи с ежедневно меняющимися условиями раcпространения CJVID-19 и, соответственно, принимаемыми в этой связи мерами, программа Station Narva также претерпевала изменения. И буквально накануне открытия организаторы собрали пресс-конференцию, чтобы окончательно расставить все точки над i.

Модератором встречи выступил руководитель команды Station Narva в Нарве Иван Сергеев, о своих направлениях рассказали куратор бизнес-дня Station Narva и OBJEKT Яна Будковская, основатель дискуссий BAZAR Валерия Лаврова, руководитель речного фестиваля и бесплатных городских программ Вивиан Ранкель, музыкальную программу представила Ингрид Кохтла.

Открывая встречу, Сергеев сказал, что нарвский порт выбран как одна из площадок фестиваля не случайно.

Иван Сергеев: Река - основная улица Нарвы. Фото: Виталий ШКОЛА

- Нашей команде всегда хотелось продемонстрировать потенциал Нарвского городского порта, - отметил он. - Территория, которая находится на «главной улице» города - на реке Нарве - как раз то место, где в каждом бывшем хлопковом складе могли бы находиться кафешки и галереи, на берегу реки регулярно проходили бы вечеринки и встречи, а люди по выходным выходили бы на реку на яхтах. Уже на этой неделе мы погрузимся именно в эту атмосферу.

И, конечно, речной простор и свежий воздух – именно то, что нужно в условиях пандемии – у людей есть возможность не создавать тесных групп, рассредоточиться.

Сменить место дислокации у людей будет – помимо главной сцены на территории порта, в распоряжении гостей два танцевальных зала – на втором этаже бара Ро-Ро и в боксе №9 исторического здания хлопкового склада.

Пресс-конференция проходила на свежем воздухе, на месте будущих музыкальных событий. Фото: Виталий ШКОЛА

В целом же программа выглядит так.

Фестиваль начнется в среду, 26 августа, в 10.00 в творческом инкубаторе OBJEKT в комплексе Linda 2 на конференции День предпринимательства, которая будет посвящена новым бизнес-моделям и будущему творческой индустрии в э-Эстонии. Среди прочего, слово возьмут директор Нарвского музея Иво Пости, журналист ERR Михаил Комашко и музыкант Андрес Кыппер, более известный под именем NOËP. Вход по предварительной регистрации.

Во время обеденного перерыва на Дне предпринимательства с 13.30 до 15.00 можно будет послушать концерт новой звезды эстонского трэпа Manna, NOËP, а также выступления молодых талантов Нарвы — Tegelinski и Bandn’t. Все они выступят на дневном бесплатном концерте на городской сцене на террасе Linda 2.

С 10.00 до 20.00, каждый полный час из Нарвского городского порта можно отправиться в путешествие по реке Нарва на судах Tütarsaare Aino и Brig. Билет стоит 10 евро, оплата производится на месте наличными.

С 10.00 до 20.00 все обладатели фестивального абонемента имеют возможность познакомиться с новой постоянной экспозицией Нарвского замка со скидкой -20% (обычный билет стоит 12 евро). 26 и 27 августа обладатели фестивального абонемента также получат скидку -20% в Художественной галерее Нарвского музея и на выставке на бывшей мебельной фабрике Narova, где экспонируется макет старой Нарвы.

С полудня до 18.00 в Нарвской арт-резиденции (NART) вы можете посетить бесплатную выставку, которую представляют студенты отделения живописи Эстонской академии художеств в рамках сателлитной программы EKA TASE.

С 16.00 до 18.00 вы можете присоединиться к экскурсиям по территории Кренгольмского промышленного комплекса от гидов Нарвского городского музея. Экскурсия собирается у ворот комплекса Кренгольм (напротив Joala 32). Билеты по цене 10 евро продаются в Piletilevi.

Основная музыкальная программа фестиваля пройдет в Нарвском городском порту с 18.00 до 01.00. Вас ждут концерты таких эстонских артистов, как Tommy Cash, Анна Канеэлина, Lexsoul Dancemachine, Manna, Levski, Bible Club, «Там и Тут», Masha Ye, Pale Alison и диджеев Jaama 6. Они выступят в Нарвском городском порту, музыкальном арт-клубе Ro-Ro и в лодочных гаражах в историческом здании хлопкового склада. Среди артистов из-за рубежа на фестивале выступят Джесси Маркин из Финляндии, Бендик Гиске из Норвегии и Fremen из Польши.

Певица Анна Канеэлина

Доступ на музыкальный фестиваль гарантирует абонемент на фестиваль Station Narva по цене 25 евро, который продается заранее в Piletilevi, в интернет-магазине shop.tmw.ee и на месте. Дополнительная информация и расписание: stationnarva.ee



В четверг, 27 августа, фестиваль начнется в 10.00 с «Завтрака по-нарвски» и днем обсуждений BAZAR в Нарвском центре свободного творчества. Центральная тема BAZAR, доступная и бесплатная для всех, на этот раз звучит так: издевательства как проблема, затрагивающая все слои общества и все возрастные группы. Стоимость завтрака составляет 5 евро, участие по предварительной записи.

С 10.00 до 18.00 обладатели фестивального абонемента снова получат возможность на льготных условиях посетить новую постоянную экспозицию Нарвского замка. Скидка также распространяется на обладателей фестивального абонемента при посещении Художественной галереи Нарвского музея и выставки макета старой Нарвы в бывшей мебельной фабрике Narova.

С 12.00 до 13.30 в Нарвском колледже состоится предварительная презентация книги историка и политика Катри Райк «Последний добрый дом» и встреча с автором. Это своего рода путеводитель, который перенесет читателя в 14 самых интересных мест Нарвы. Участие бесплатное на основании предварительной регистрации.

С 12.00 до 18.00 снова можно будет бесплатно посетить выставку живописи сателлитной программы TASE в Нарвской арт-резиденции. Кроме того, с 16.00 до 18.00 состоится встреча с создателями выставки.

С 13.00 до 15.00 вы снова можете присоединиться к экскурсиям по территории Кренгольмского промышленного комплекса от гидов Нарвского городского музея. Билеты по цене 10 евро продаются в Piletilevi.

В 14.00 можно посетить архитектурную выставку «От дачи до дворца» и принять участие в презентации одноименной книги искусствоведа Карин Паулюс и специалиста по охране наследия старины Мадиса Туудера, которые и являются составителями выставки. Следующая за презентацией прогулка пройдет по историческому центру города и окрестностям Петровской площади. Вместо хорошо известных достопримечательностей, в центре внимания окажутся объекты, которые не воспринимаются как ценные, но без которых сегодняшняя Нарва невообразима.

Фестивальный абонемент обеспечивает вход 26 августа как на музыкальный фестиваль в Нарвском городском порту, так и на День предпринимательства в творческом инкубаторе OBJEKT и проходящие в его рамках мероприятия. Вход на День предпринимательства для школьников, студентов и пенсионеров бесплатный. Обязательна предварительная регистрация.

Интересно, что организаторы распространяли и «меценатские» абонементы по цене 100 евро. Это для тех, кто хочет помочь Station Narva и может это себе позволить. Такие абонементы пользовались спросом!

Особо отмечается, что Фестиваль Station Narva 2020 организован в соответствии с правилами проведения массовых мероприятий в этот период, что помогает предотвратить распространение или заражение коронавирусом.

Дополнительную информацию можно получить по ссылке

https://stationnarva.ee/ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0/

И даже проведенная в канун открытия Station Narva пресс-конференция не внесла полной ясности – уже после встречи с журналистами продолжали приходить дополнения к программе. В частности, было сообщено, что Андрес Кыппер, более известный под именем NOËP, наконец-то подтвердил свое выступление в творческом инкубаторе OBJEKT на конференции в День предпринимательства. И (спасибо, COVID), в результате всех замен на фестивале точно выступит Томми Кэш, которого очень хотела видеть нарвская публика.

Организаторы желают всем приятного отдыха!

Подготовил Виталий ШКОЛА