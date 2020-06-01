Эвелина Кооп: Я начала петь раньше, чем говорить

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С 26 по 30 августа Северную Эстонию накроет фестивальная волна: сперва отгремит 2-дневный Station Narva, затем в столице пройдет Tallinn Music Week.

Наряду с мировыми звездами и именитыми эстонскими музыкантами список артистов включает молодой нарвский коллектив Pale Alison. Кто эти школьники, чем они живут, о чем мечтают? Мы побеседовали с основателем группы Эвелиной Кооп.

Новость изнутри

Вечно обновляющийся Station Narva состоится уже в третий раз. Он пройдет 26 и 27 августа. В этом году основные площадки будут расположены в Нарвском городском порту, зрителей ждут концерты, выставки, презентации книг и экскурсии.

- В прошлом году вы выступали на городской сцене Station Narva. Как вы попали в программу фестиваля?

— Это был наш дебют. Группа сформировалась в конце августа, а уже в сентябре нас позвали на относительно большую для Нарвы площадку — сцену в Астри Кескусе. Нас заметила организатор бесплатных площадок фестиваля Вивиан Рянкель и предложила выступить. Нас она услышала как раз-таки на первом нашем концерте в молодежном центре Нарва-Йыэсуу, который проходил за пару недель до фестиваля. Мы получили возможность познакомиться с организаторами Tallinn Music Week, они нас заметили и пригласили в этом году как полноценного участника в основную программу Station Narva.

- А как бы ты охарактеризовала ваш стиль? То, что я слушал на Ютубе, очень разнится от песни к песне.

- Мы всегда говорим, что не хотим придерживаться одного стиля, поэтому пробуем себя в разных жанрах музыки. Есть у нас блюз, рок, панк.

- Расскажи, пожалуйста, как устроен творческий процесс в группе?

- Когда группа сформировалась, большую часть материала писали две вокалистки — это я и Елизавета Андержанова. Есть и песни, которые мы написали в одиночку, потом приносили и придумывали аранжировку в группе. Недавно наш басист Николай стал приносить интересный материал. И соло-гитарист начинает писать песни.

- Как вы вообще собрались?

- Изначально у нас с Лизой был дуэт — мы вместе около года занимались в Нарвской музыкальной школе в вокальном ансамбле Аллы Якубовой “Jakub-Band”. Прошлой весной у Лизы появилось желание написать песню для Eesti Laul, и она предложила мне сделать это вместе. Уже через месяц был готов наш первый сингл “Wake Up”. Дальше стоял вопрос записи песни, потому что мы не владеем всеми инструментами, нам нужна была помощь инструменталистов. Для этого мы попросили наших знакомых найти нам барабанщика и басиста. Так в нашей группе появился барабанщик Андрес. Вскоре через Андреса мы наши гитариста - Арсения. Басисты у нас менялись — сейчас у нас Николай. Ребята все мультиинструменталисты, очень талантливые. Нам было комфортно записывать всем вместе песни, нас этим составом стали приглашать на концерты, и мы решили: почему бы не играть таким составом, а не дуэтом.

- Как прошло участие в Eesti Laul?

- Для нас участие в Eesti Laul ограничилось только подачей заявки. Мы понимаем, что цель была дерзкая, но мы любим поднимать себе планки, так что всё ещё впереди.

- Где вы записывались?

- В студии “OnuM” в Нарве и после этого сняли клип у Александра Ключенкова. Сейчас у нас всего две студийные записи, но к концу лета мы планируем записать еще несколько песен.

- У вас есть какая-то стратегия развития группы?

- Да, даже уже расписан план на август - каждую неделю какой-то концерт в Нарве и в Таллинне. Главная цель этим летом - записать песни, участвовать в концертах, фестивалях. В учебном году будем нарабатывать профессионализм, работать над звуком и техникой, дописывать и выпускать старые песни, разбирать новые. Хотелось бы снять клип на песню. И большая цель - выйти уже за пределы Эстонии.

- Где вы репетируете?

- С начала создания группы мы репетируем в молодежном центре в Нарва-Йыэсуу, за что очень им благодарны. В Нарве иногда арендуем для репетиций студию OnuM. Своей репетиционной базы у нас нет, это стоит денег, а мы пока ещё учащиеся.

- Помимо вокальной студии ты где-нибудь еще училась?

- Я начала петь раньше, чем говорить. В два года мама отправила меня на занятия к Галине Вороновой по методике Карла Орфа в Нарвскую хоровую школу. В 6 лет я поступила в эту школу, где занималась уроками академического вокала и классической музыки, пела в хоре и сольно. Потом я пошла на эстрадный вокал к Алле Якубовой. Захотелось активно заниматься эстрадной музыкой, джазом, роком. Алла привила мне желание играть джаз. Играть на фортепиано и гитаре я училась самостоятельно, помогли уроки сольфеджио и музгармонии. В хоровой школе играла на флейте, так что формально это мой основной инструмент, на всех остальных учусь сама дома.

- Планируешь свою дальнейшую жизнь связать с музыкой?

- Музыка будет всегда со мной. Сейчас я думаю оставить музыку как серьёзное хобби и получить образование в Таллинне или Тарту, пойти в естественные науки - биологию, медицину.

- Какая музыка тебе нравится?

- Изначально моя мама посоветовала мне послушать группу The Rolling Stones, и после этого я начала слушать классический рок начиная с 60- х до 90-х. Он включал в себя и рок-н-ролл, и блюз. Я не понимала, что может быть лучше этой музыки. После того, как мы начали петь в дуэте с Лизой, я заметила, что она слушает более тяжелую музыку, поэтому я стала интересоваться такими группами, как Nirvana, Мэрилин Мэнсон, Rammstein, AC/DC. Можно сказать, что порой мы слушаем музыкальные извращения, которые не все могут понять. Например, авангард-метал и группа Vitalism. Также мы любим группу Jinjer — их вокалистка совмещает как чистый вокал, так и экстремальный, и делает это очень профессионально. Лично я время от времени слушаю джаз и блюз.

- Что надо сделать, чтобы молодые люди не уезжали из Нарвы?

- Можно начать с реконструкции зданий, потому что я слышу, что люди покидают Нарву потому, что им не нравится атмосфера города, полуразрушенные здания, хрущевки. И я думаю, надо делать будни интереснее за счет мероприятий для молодежи. В этом году в Нарве активно работал OBJEKT, туда ходит много людей делать свои проекты. Если мы будем развивать такие культурные центры, как Vaba Lava, тоже будет замечательно.

Одной единственной творческой площадки, как Art Club Ro-Ro, недостаточно для Нарвы. Тем более, что вход на мероприятия в клуб только с 18-ти лет. Молодёжи же хочется развиваться, выступать и ходить на концерты, и для этого должно быть больше возможностей.

Кто есть кто

В коллективе “Pale Alison” пять участников. Вокалистка Эвелина Кооп учится в 11 классе Нарвского языкового лицея. Там же учится и вторая вокалистка группы, 12-классница Елизавета Андержанова. Барабанщик Андрес Нарусон — из Кренгольмской гимназии, тоже переходит в 12 класс. Арсений Алексеев, гитарист, учится в Таллинне в техническом училище на третьем курсе по специальность ИТ-технологии. Басист Николай Рудаков в этом году закончил Ида-Вируский центр профессионального образования, планирует ехать работать в Таллинн.

- На своих инструментах все научились играть самостоятельно, - рассказывает Эвелина. - Основной инструмент Андреса в музыкальной школе, например, был орган, а Арсения - аккордеон. Лиза успевает заниматься в театре, ребята и я - заниматься спортом.

Два простых вопроса

- Как на ваш взгляд, что дает Station Narva городу?

- По-моему, это один из самых неформальных фестивалей в городе, он создает атмосферу движа, которая, к сожалению, нетипична для Нарвы. В прошлом году Station Narva собрал молодежь, наверное, со всей Нарвы и других городов Эстонии. Было так колоритно, было ощущение, будто мы в европейском городке, где подобные мероприятия проходят ежемесячно. Прелесть же Station Narva - музыкальном многообразии.

- Как появилось название вашей группы?

- Мы его выбирали с Лизой, когда еще были дуэтом: у нас была идея взять название в честь какого-то цветка. Нам приглянулось “Pale Alison”, что в переводе означает “бурачок пустынный”. Это неприметный северный цветок, который растет на Алтае. А мы ведь тоже из северной страны. Дословный перевод с английского “Бледная Алиса” с нами никак не связан.

Дан РОТАРЬ