Городской порядок «Новая жизнь твоего двора»: первые ласточки

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Видно невооруженным взглядом: территории вокруг нарвских многоквартирных домов с каждым годом становятся все более ухоженными, все чаще радуют глаз разбитые у подъездов миницветники. В некоторых случаях это результат интереса КТ к проекту «Новая жизнь твоего двора», запущенного в городе в прошлом году.

Напомним, что с 2019 года в Нарве действует порядок субсидирования квартирных товариществ по проекту «Новая жизнь твоего двора», в рамках которого КТ могут получить пособие на благоустройство своих придомовых территорий. Принятие городского порядка инициировал Экологический круглый стол Нарвы. Не будем обольщаться: результаты проекта пока очень скромные, но они есть — так сказать, первые ласточки. По информации старшего специалиста департамента городского хозяйства Нарвской городской управы Светланы Никифоровой, в прошлом году в рамках проекта поступило 5 ходатайств.

- В 2020 году оценочная комиссия по проекту «Новая жизнь твоего двора» рассмотрела уже 7 ходатайств, - уточняет Никифорова. - Поддержку в субсидировании получило шесть КТ. Отказ одному из квартирных товариществ, ходатайствующих о получении субсидии, был мотивирован тем, что не были соблюдены установленные порядком требования, а именно сроки подачи ходатайства.

- Предварительно работы по озеленению должны быть согласованы с Департаментом архитектуры и городского планирования. Очень важно, чтобы квартирное товарищество внимательно ознакомилось с условиями порядка субсидирования, - подчеркивает специалист горуправы.

Светлана также не преминула упомянуть, что квартирное товарищество «Таллиннское, 61» (председатель Нина Астрова), занявшее первое место в конкурсе «Красивый дом Нарвы 2020» в категории «Участки многоквартирных домов», как раз является одним из тех нарвских КТ, которые одними из первых воспользовались возможностями проекта «Новая жизнь твоего двора». Об опыте по благоустройству территории этого КТ мы подробно рассказывали прошлым летом на нашем сай- те www.prospekt.ee (https://prospekt. ee/society/neighbors/13245-krasivyj-gorod-nachinaetsja-s-krasivogo-dvora. html).

У КТ «Суур, 7» успехи пока более скромные. Однако его председатель Анатолий Соколов говорит, что жильцы дома остались довольны результатами работы MTÜ Uus sild, к которому они обратились за помощью, решив участвовать в проекте

«Новая жизнь твоего двора».

Анатолий Соколов

- Представители Uus sild создали нам эскиз нашего маленького цветника (конечно, мы его предварительно обсудили в нашем КТ и дали «добро»), подобрали подходящие растения, взяли на себя все организационные заботы по составлению и подаче заявки (к слову, ее подали еще весной), а потом занимались непосредственно посадками и всеми земельными работами, - рассказывает Анатолий Соколов. - У нас самих сделать все так ловко и грамотно вряд ли получилось бы. Не скрою, приятно было осознавать, что ко всему прочему мы в некоторой степени поучаствовали в проекте и социальной направленности, ведь Uus sild привлекает к садовым работам молодых людей с особыми потребностями. Ухаживать за нашими насаждениями мы решили сами.

В 2020 году на субсидирование по благоустройству двора квартирных товариществ было выделено 5 000 евро. Размер субсидии составляет 50% от расходов на проведение работ. Максимальный размер субсидии составляет не более 1000 евро в год на один многоквартирный дом. Для получения субсидии необходимо подать ходатайство в Департамент городского хозяйства на компенсацию, которое можно предоставлять в течение двух месяцев после окончания работ.

Департамент городского хозяйства доводит до сведения нарвитян, что он продолжает принимать ходатайства на получение субсидии в рамках проекта «Новая жизнь твоего двора». Ходатайствовать о пособии можно в течение двух месяцев после окончания работ, но не позднее 31 октября.

НАША СПРАВКА

Порядок субсидирования можно найти на городском сайте narva.ee в разделе «Городское хозяйство» в правилах и порядках или по ссылке http://web. narva.ee/files/14893.doc Дополнительную информацию можно также получить у старшего специалиста отдела имущества департамента городского хозяйства Светланы Никифоровой по телефону 35 99 141.

Светлана ЗАЙЦЕВА