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Город / СобытиеВелопробег солдат НАТО по Эстонии финишировал на Петровской площади +ГАЛЕРЕЯ

Дата публикации: Сегодня, 17:57 Просмотрено: 117

Стартовавший 15 августа в Тарту велопробег, в котором приняли участие служащие британского и датского контингента войск НАТО в Эстонии, благополучно финишировал на Петровской площади Нарвы 21 августа.

Возглавлявший пробег полковник Пол Клейтон, командующий группой НАТО в Эстонии сказал нашему изданию, что расстояние в 1084 километра преодолели все без исключения участники. Причем это были не подготовленные спортсмены, а обычные военнослужащие.
Финиш велопробега был «обставлен» небольшой демонстрацией военной техники НАТО, работал информационный стенд.

Полковник Пол Клейтон

Более подробную информацию о событии читайте в печатной версии нашего издания, а также в обновленном материале на сайте prospect.ee.
Виталий ШКОЛА

Фото: Виталий ШКОЛА

Велопробег солдат НАТО по Эстонии финишировал на Петровской площади +ГАЛЕРЕЯ
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