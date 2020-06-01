Велопробег солдат НАТО по Эстонии финишировал на Петровской площади +ГАЛЕРЕЯ

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Стартовавший 15 августа в Тарту велопробег, в котором приняли участие служащие британского и датского контингента войск НАТО в Эстонии, благополучно финишировал на Петровской площади Нарвы 21 августа.

Возглавлявший пробег полковник Пол Клейтон, командующий группой НАТО в Эстонии сказал нашему изданию, что расстояние в 1084 километра преодолели все без исключения участники. Причем это были не подготовленные спортсмены, а обычные военнослужащие.

Финиш велопробега был «обставлен» небольшой демонстрацией военной техники НАТО, работал информационный стенд.

Полковник Пол Клейтон

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Виталий ШКОЛА

Фото: Виталий ШКОЛА