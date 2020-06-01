Две госгимназии в Нарве должны открыться 1 сентября 2023 года

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Городская комиссия по образованию во вторник, 18 августа, поддержала проект нового соглашения между городом и Министерством образования о строительстве двух государственных гимназий и передала этот документ на рассмотрение и утверждение городского собрания.

Окончательная дата

В ходе обсуждения создалось впечатление, что на принципиальном уровне вопрос уже решен - в частности, мэр Нарвы отметил, что с министром образования Майлис Репс уже обсуждали, на какую «красивую дату» можно было бы назначить торжественное подписание нового соглашения.

Согласно проекту соглашения, две госгимназии должны будут начать свою работу 1 сентября 2023 года. Хотя сроки открытия госгимназии в Нарве ранее несколько раз переносились, как подчеркнула на комиссии руководитель службы проектов городского департамента развития и экономики Анне Веево, нынешний срок - уже окончательный: если оба объекта не будут сданы в эксплуатацию до конца августа 2023 года, выделенные на строительство госгимназий средства придется вернуть - таковы условия получения поддержки из средств Евросоюза.

Напомним, что построить в Нарве не одну, а две государственные гимназии (одну с преподаванием полностью на эстонском языке и вторую, где 40 процентов учебной работы может вестись на русском языке) в мае этого года предложило Министерство образования и науки.

Городские власти эту идею поддержали, одобрило ее эстонское общество Нарвы и попечительский совет Эстонской гимназии.

Однако оставались нюансы, по которым до последнего времени велись переговоры. В частности, городские власти хотели сохранить в дальнейшем в Нарве гимназию для взрослых, министерство же предлагало создать центр нестационарного обучения взрослых при Ида-Вируском центре профессионального образования. По словам руководителя городского отдела культуры Виктории Лутус, этот вопрос пока не решен, но компромисс возможен. Также город предлагал министерству взять на попечение государства не только Эстонскую гимназию, но и эстонскую основную школу. «В министерстве не отказали, но предложили обсудить этот вопрос отдельно, так как он не является предметом данного договора», - пояснила Виктория Лутус.

Строительством займется Riigi Kinnisvara

Новая эстонская госгимназия будет построена рядом с нынешней, на том же участке будет находиться и эстонская основная школа, созданная на базе Нарвской Эстонской гимназии, а в перспективе - и эстонский детский сад. Пока средства на его строительство не найдены, и мэрия планирует создание эстонского детсада в качестве отдельного этапа. Как пояснил на заседании комиссии мэр Нарвы Алексей Евграфов, 11 сентября заканчивается конкурс идей, в рамках которого будет определен внешний вид комплекса этих трех учебных заведений. Так как принадлежащий Эстонской гимназии участок сравнительно небольшой, спортивный зал для нее планируется построить на одном из соседних грунтов, в частности, мэрия предлагает использовать пустырь рядом с Эстонской гимназией и Ваналиннаской школой.

Госгимназия для выпускников русских школ будет построена там, где и планировалось ранее - рядом с нынешней Кесклиннаской гимназией. Как пояснил мэр Нарвы, в настоящее время на этой территории числится пять различных грунтов, которые будут объединены и переданы Министерству образования и науки. Оба земельных участка, по улице Пушкина, 31 и по улице Краави, 1, будут переданы государству бесплатно. Проектированием, строительством и организацией поставок будет заниматься государственная компания по развитию недвижимости AS Riigi Kinnisvara.

Согласно проекту соглашения, в общей сложности в двух госгимназиях будет учиться до 720 учеников - не менее 80% от общего числа нарвских гимназистов, обучающихся стационарно. К моменту открытия госгимназий город должен будет реорганизовать свою школьную сеть таким образом, чтобы в гимназической ступени муниципальных школ обучались бы не более 20% гимназистов. Новые нарвские госгимназии при организации учебной работы будут использовать все городские и уездные ресурсы - школы по интересам, музеи, научные учреждения, высшие школы с тем, чтобы разнообразить предметы по выбору, предусмотренные учебной программой госгимназий.

На должности директоров госгимназий, которые должны будут приступить к работе за год до открытия этих учебных заведений, министерство объявит публичные конкурсы. Затем директора, в свою очередь, организуют публичные конкурсы для набора учителей, специалистов поддержки и прочих работников, договора с которыми будут заключены не позднее 15 августа 2023 года.

Ирина ТОКАРЕВА