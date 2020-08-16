«С коррупцией у нас все хорошо»: Катри Райк прочла лекцию молодым нарвитянам +ВИДЕО

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Вечер мнения «Жулик, не воруй!», состоявшийся в минувшее воскресенье в уютном дворе Центра неформального образования Vitatiim, был задуман в первую очередь как ликбез для молодежи о том, что такое коррупция и как с ней бороться. Приглашенный гостем вечера стала глава спецкомиссии Рийгикогу по борьбе с коррупцией Катри Райк.

Куда идут деньги?

Однако эта тема оказалась интересной для нарвитян разного возраста, причем вопросы задавались вполне конкретные. Например, довольно эмоционально выступил молодой спортсмен и предприниматель Иван Дмитриев, который, впрочем, сказал позже нашему изданию, что не хочет, чтобы его выступление прозвучало, как осуждение в адрес городской управы, поскольку он не раз получал там поддержку:

- Я занимаюсь спортом в спортшколе «Энергия» с первого класса - это замечательная школа. Пару лет назад мы начали развивать собственное предприятие, связанное с организацией киберспортивных мероприятий в Нарве. Отдел культуры поначалу реально поддержал нас, за что им огромное спасибо. А потом сказали - нет денег. Но как так? Мы делаем крутое мероприятие, на которое приезжают сотни иногородних участников, вносим свой вклад. Я снова пошел туда и сказал: поддержите суммой, которую вам не жалко. А мне ответили: тогда СК «Энергия» нас не поймет. Значит, деньги идут туда? Но я сам девять лет занимался волейболом, и нам постоянно говорили: денег нет - поэтому мы не выезжаем на соревнования, денег нет - поэтому играем в старой форме, денег нет - поэтому у нас самый плохой зал, который я только видел. Так где я могу посмотреть, куда идут налоги с моей фирмы, как распределяются городские деньги?

Катри Райк ответила, что посмотреть, куда идут деньги, можно в городском бюджете Нарвы — это открытый документ, однако, что касается поддержки организаций третьего сектора, то очевидно, что открытости при распределении денежных средств, к сожалению, действительно не хватает.

«С коррупцией все хорошо»

А свое выступление Катри Райк начала с заявления, что «в Эстонии с коррупцией хорошо», а именно, ее уровень довольно низкий, что подтверждается международными исследованиями. Согласно опросам населения, среди сфер, где можно обнаружить коррупцию, люди выделяют медицину, образование, сдачу экзаменов на права и работу местных самоуправлений.

Но каждый такой случай надо доказать. Очень легко сказать, что тот или иной человек - коррупционер, но это будет некорректно, даже если речь идет о заявлении прокуратуры или о начатом в отношении него судебном процессе. Судить надо по результату, получение которого, учитывая, что у нас трехступенчатая судебная система, занимает довольно много времени. А в итоге может выясниться, что обстоятельства дела были совсем иными, и пословица «нет дыма без огня» себя не оправдала. Так что в высказываниях надо быть осторожными, советует опытный политик.

Отвечая на вопрос о самом громком коррупционном деле последнего времени, глава антикоррупционной комиссии привела в пример нашумевшую в эстонской прессе историю договора с американским адвокатским бюро, заключенного министром финансов Мартином Хельме - комиссия пришла к выводу, что договор был заключен некорректно и не принесет пользы эстонскому государству. Но о том, что это коррупция, говорить некорректно - должны быть доказательства.

Что касается Нарвы, то два года назад пресса также широко обсуждала дело о превышении должностных полномочий, когда восемь нарвских депутатов, которые являлись также членами советов муниципальных учреждений, голосовали за выделение бюджетных средств этим организациям. «Тогда долго обсуждали, что это было - возможно, люди просто ошиблись, не понимали, что они делают. Это разбирательство завершилось больше года назад - частично люди были оправданы, частично - получили штрафы. Как представитель оппозиции я бы не хотела давать этому событию оценку, но одним из результатов этого разбирательства стало обучение местных чиновников и членов самоуправлений Ида-Вирумаа», - привела пример Райк.

«Не знают, что такое оппозиция и коалиция»

Политик убеждена, что борьбе с коррупцией помогает прозрачность - именно поэтому члены оппозиции должны быть членами комиссий горсобрания. Антикоррупционная комиссия Рийгикогу целый год работала над поправками в Закон о местном самоуправлении: о том, что что в комиссиях городского собрания оппозиция должна быть представлена пропорционально, что оппозиция должна обязательно принимать участие в работе ревизионной комиссии, а все связанные с выделением денег решения были бы достаточно прозрачными. Острый вопрос - могут ли депутаты быть членами советов муниципальных предприятий, что приносит им прибыль, сейчас горячо обсуждается на различных уровнях, но это небыстрый процесс.

Наше издание также задало политику вопрос, каков был результат анализа работы местных самоуправлений Эстонии, который антикоррупционная комиссия предприняла в рамках подготовки поправок: во многих ли самоуправлениях Эстонии оппозиция не допускается к работе в депутатских комиссиях?

Катри Райк:

- Мы анализировали почти 80 самоуправлений Эстонии, и 70 из них нам ответили, что вообще не сталкивались с такой проблемой. Например, членов местных самоуправлений в Южной Эстонии, в Валга, в Эльва, мои запросы удивили - они не сталкивались с такими проблемами, у них нет коалиции и оппозиции, они просто работают «за хорошую Эльва», «хорошую Валга». Проблема существует в больших городах, в Таллинне в Виймси, в Кохтла-Ярве, Силламяэ, в Нарве. Из этих городов больше всего обращений в нашу комиссию.

Подытоживая встречу, Катри Райк поделилась своим убеждением, что одним из эффективных способов борьбы с коррупцией является развитие политической культуры общества, потому что не все действия политиков можно регламентировать законом.

Ирина ТОКАРЕВА

Фото и видео: Ирина Токарева