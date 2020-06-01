30 августа пройдет народный поход Рийгикюла – Нарва

Дата публикации: Вчера, 23:50 Просмотрено: 75

Народный поход "Познай свой край" состоится в воскресенье, 30 августа по маршруту Рийгикюла - Ратушная площадь в Нарве.



Участие бесплатное, количество участников ограничено (порядка 100 участников). Регистрация обязательна.

В 10:00 сбор участников у Ратушной площади в Нарве, отъезд на автобусах до места старта похода в Рийгикюла.

В 11:00 старт пешего похода в Рийгикюла, где участников делят на группы, даются инструкции и карты. С каждой группой идут квалифицированный гид и члены Кайтселийта, которые знакомят с историей края и местностью на эстонском языке.

На маршруте есть исторически важные объекты: монумент в Рийгикюла павшим в Освободительной войне, Линии укрепления Лайдонера, бункеры немецкой армии (Рийгикюла), мемориальный танк Второй мировой войны, памятник Северной войне, военное кладбище и гарнизонное кладбище.

С 13:00 до 14:00 прибытие групп к Ратушной площади, где участников ожидает горячая еда. Каждый участник получит символический памятный подарок.

С 14:00 до 15:00 обед, викторина, призы.

В поход необходимо одеться по погоде. Возраст и уровень владения эстонским языком не имеют значения.