В НКТУ спрос на специальность ИТ-технолога вырос благодаря иностранным студентам

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В Нарвском колледже Тартуского университета завершился прием абитуриентов – всего было подано 623 заявления на 158 мест.

О том, как проходил отбор студентов и как колледж готовится к новому учебному году в нынешних непростых условиях, наше издание побеседовало с директором Нарвского колледжа ТУ Мареком Саммулом.

– Некоторые высшие учебные заведения в Эстонии в этом году отказались от приема иностранных студентов из-за ситуации с коронавирусом, чем очень разочаровали некоторых зарубежных абитуриентов...

– Когда речь идет о здоровье людей, разумеется, нужно проявлять осторожность. Но все же мы решили принимать студентов из-за рубежа, которым придется перед началом обучения провести две недели в самоизоляции, а также дважды сдать тесты на коронавирус. Для них, естественно, это будет нелегко, но это необходимые меры. Те же правила распространяются и на зарубежных студентов, которые у нас уже учатся, поэтому, чтобы приступить к учебе с 1 сентября, они должны прибыть в Эстонию уже в середине августа. Однако многие наши иностранные студенты этим летом вообще не поехали домой, остались здесь, и я рад за них, поскольку коронавирусная обстановка в Эстонии была одной из самых спокойных в Европе.

– Как проходил прием в колледж, отразился ли коронавирус на количестве иностранных абитуриентов в этом году?

– Прием проходил как обычно. За исключением того, что интервью проводились онлайн. Иностранных студентов мы принимаем примерно 20 человек. Поскольку большая часть учебы в колледже проходит на эстонском языке, в течение первого года они будут изучать эстонский язык. Поэтому количество иностранных студентов, которые принимает колледж, ограничено размерами группы эстонского языка. Заявлений от иностранных студентов было меньше, чем в прошлые годы, но все же достаточно много – более 120 заявлений мы получили в ходе нынешнего приема. Нас это радует, а так- же приятно было то, что в этом году в наш колледж поступило трое студентов, которые живут за рубежом и эстонским языком пока не владеют, но при этом имеют эстонское гражданство – двое из Псковской области и один – из Великобритании. Это говорит о том, что наш колледж хорошо известен за пределами Эстонии и зарекомендовал себя так, что студенты стремятся сюда.

– Среди местных абитуриентов колледж по-прежнему популярен?

– Точную статистику колледж сможет обнародовать через пару недель, когда поступившие окончательно подтвердят свое намерение обучаться в Нарвском колледже. Нас радует, что из года в год растет число заявлений из Эстонии: в этом году их было почти 500, если быть точным – 497 на 158 мест. Самой популярной специальностью оказался педагог детских дошкольных учреждений в многоязычной учебной среде – там конкурс составил более 6,4 человека на место, причем уже в первый день приема заявлений было подано больше, чем имелось учебных мест. Вторая по популярности учебная программа в колледже – предпринимательство и цифровые решения, где было подано 4,35 заявления на одно место. Это новая учебная программа, и мы довольны, что такие предметы, как предпринимательство и IT-технологии в Ида-Вирумаа набирают популярность, поскольку за ними, несомненно, будущее. Надеемся, что наши выпускники продолжат свою деятельность именно здесь, в регионе, и что-то полезное для него сделают.

– Был ли конкурс на самую сложную, по мнению многих, вашу специальность – «разработка инфотехнологических систем»?

– На эту специальность было подано 3,6 заявлений на одно место. Это неплохой показатель. Но нас не очень радует, что из Эстонии заявлений на эту специальность было подано не так уж много, конкурс был таким во многом благодаря заявлениям абитуриентов из-за рубежа.

– Почему это не радует? Разве не главное, чтобы на этой специальности училось достаточно умных молодых людей – из Эстонии или же из-за рубежа, которые, вполне возможно, затем останутся здесь и работать, развивать эту сферу?

– Мы хотим, чтобы эта специальность привлекала местных молодых людей, потому что она сейчас очень сильно и быстро растет, становится все более необходимой. Очень большая нужда в этих специалистах, и у выпускников ни в ближайшем будущем, ни, скорее всего, в более отдаленном, не будет проблем с работой. Поэтому хочется, чтобы наши молодые люди делали выбор, который поможет им лучше наладить свою жизнь, сделать лучшую карьеру. Конечно, это работа непростая, но зато найти работу будет просто.

– Когда вы отбираете абитуриентов, вы отдаете какое-то предпочтение местным ребятам?

– Мы принимаем студентов исключительно по результатам интервью, смотрим на их мотивацию. Поэтому могут к нам прийти учиться и те, кто, может быть, в школе учился не так уж хорошо. И это прекрасная возможность для тех, кто уже давно закончил школу и работает 10-15- 20 лет, но хочет обучиться чему-то новому, найти новое направление в жизни. Для них наш прием тоже подходит. Не только выпускники могут у нас учиться, но и люди постарше. Как преподаватель, я могу сказать, что с такими студентами очень приятно работать, потому что они, как правило, очень хорошо знают, чего они хотят, знают, почему они выбрали этот предмет, и их заинтересованность дает преподавателю такую положительную обратную связь, что я сам многому готов учиться у этих студентов.

– Как вы готовитесь к новому учебному году?

- Мы сейчас готовы к тому, что первокурсники из-за рубежа, которые должны один год изучать эстонский язык, возможно, приступят к учебе немного позже. Возможно, у нас будет дистанционное обучение, поскольку мы не знаем, какая ситуация будет в других странах и будут ли границы открыты вообще. Но сейчас мы готовы их принять после двухнедельной самоизоляции и прохождения проб. Мы планируем начать учебу как обычно, в виде аудиторных занятий, но, если будет необходимость, продолжим дистанционное обучение – опыт уже есть.

– Что для колледжа было самым сложным при организации дистанционного обучения?

– Некоторые предметы в колледже ежегодно преподают дистанционно – иногда такая форма наилучшим образом подходит к сути обучения. Например, есть такой предмет, как управление виртуальным коллективом – virtuaalse meeskonna jhtimine – обучение которому, естественно, должно проходить в виртуальной среде.

Самое важное для нас – качество обучения. Студенты разные: есть те, кому вообще дистанционная форма подходит лучше всего, но есть и другие, для кого очень важно каждый день быть в коллективе, в обществе однокурсников – им было непросто. Хотя, если говорить об общей тенденции, то сейчас все чаще над общей задачей работают виртуальные коллективы, в которых один человек живет в Японии, другой – где- то в Африке, а третий, к примеру, в Эстонии. Это уже не будущее, это наша сегодняшняя реальность, и к ней нужно привыкать.

– В колледже помимо учебной работы проводится много других мероприятий – например, лекции университета для пожилых людей, традиционная педагогическая конференция.

– Конференция будет, она состоится онлайн. Именно сейчас, в эти дни, мы арендовали спецтехнику для записи выступлений. И милости просим всех на конференцию, которая будет проходить в течение трех дней, чтобы не «убивать людей» перед экраном. Наша дистанционная педагогическая конференция будет посвящена опыту, который приобрели учебные заведения за три месяца дистанционного обучения.

Провести эту конференцию иначе нет возможности – это очень популярное мероприятие, в прошлом году на него зарегистрировалось более 350 участников, поэтому соблюсти правило 2+2 невозможно. У онлайн-конференции есть и свои плюсы – видео можно будет посмотреть и позже, и, если что-то показалось важным, вернуться к нему еще не один раз.

Что будет с университетом для пожилых, мы пока не знаем, ведь здесь дело не только в том, что собирается много людей, но и в том, что это люди группы риска. Курсы ИТ-технологий для предпринимателей задуманы как очные, и пока именно так мы и планируем их проводить.

В целом же можно сказать, что решения о том, как проводить то или иное обучение, мероприятия, мы принимаем каждый день, и они зависят от обстановки, которая тоже каждый день меняется.

Ирина ТОКАРЕВА

НАША СПРАВКА

Конкурс в Нарвский колледж

Всего заявлений – 623 (из них из Эстонии – 497).

• Языки и многоязычие в школе – 2,71 заявление на 1 место.

• Разработка инфотехнологических систем – 3,6.

• Молодежная работа – 4,55.

• Педагог детских дошкольных учебных заведений в многоязычной среде – 6,41.

• Предпринимательство и цифровые решения – 4,35.

Источник: НКТУ