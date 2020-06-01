Битва под Нарвой. Русские и шведы на войну не явились +ГАЛЕРЕЯ

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Традиционная реконструкция Нарвской баталии 1704 года состоялась несмотря на то, что в Нарву не смогли приехать клубы из России и Швеции. Но их успешно заменили эстонские реконструкторы.

Не приехавшим шведам, может быть, не так обидно: в 1704 году они проиграли и Нарву сдали, а вот у русских коронавирус мог украсть победу. Но не украл. Эстонские «русские» город успешно взяли, в полном соответствии с исторической правдой. Собственно, отступления от нее и не было – в те времена местные жители нередко сражались под разными знаменами.

В этом году, даже в отсутствие зарубежных гостей, реконструкция баталии получилась более широкой и разнообразной. Организаторы не ограничились традиционным форматом «лагерь – марш – битва». И у Ратуши, и в Западном дворе замка состоялся настоящий городской праздник – с угощениями, песнями, танцами.

Появились здесь и гости из других эпох, например, солдаты Освободительной войны. А на сцене в Замке в наряды средневекового барокко и модерна наряжались модницы тех времен.

И, конечно, гремели пушки, бомбарды и мушкеты, русские шли на штурм, шведы оборонялись. Как и 316 лет назад…

Виталий ШКОЛА

Фото: Виталий ШКОЛА