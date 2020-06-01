В магазинах Нарвы и Силламяэ продавали алкоголь и табак несовершеннолетним

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В ходе полицейского рейда были зафиксированы серьезные нарушения в продуктовых магазинах Нарвы и Силламяэ при продаже алкогольной и табачной продукции.



11 августа сотрудники Нарвского отделения полиции провели контрольные закупки в двух магазинах Нарвы, целью которых было выяснить, проверяют ли продавцы магазинов документы при приобретении алкоголя. Нарушения были зафиксированы в обоих магазинах. В одном магазине несовершеннолетнему был продан алкоголь, а в другом - табак, передает Нарвское отделение полиции в социальных сетях.

По словам участкового полицейского Нарвского отделения полиции Михаила Савосто, для магазина, продавшего несовершеннолетнему алкоголь, это стало повторным нарушением.

"Совсем недавно, когда полиция проводила такую же контрольную закупку, этот магазин совершил аналогичное нарушение. Поскольку магазин не учится на своих ошибках, мы вынуждены были отправить в городскую управу докладную с пожеланием ограничить в этом магазине продажу алкогольной продукции. Другому магазину, где несовершеннолетнему был продан табак, сделано предписание", - сказал Савосто.

Помимо Нарвы, 13 августа сотрудники Нарвского отделения полиции провели контрольную закупку в Силламяэ. Там были выявлены нарушения в трех из четырех посещенных магазинах, в которых несовершеннолетние пытались купить алкоголь. Магазинам, где были выявлены нарушения, сделали предписания.

Полиция призывает предприятия напомнить своим работникам, что при малейшем подозрении относительно возраста покупателя алкогольной и табачной продукции, продавец обязан спросить удостоверяющий личность документ.

Продавая алкоголь или сигареты несовершеннолетним, закон нарушают как продавцы, так и несовершеннолетние, желающие употребить алкоголь или табак.

ERR