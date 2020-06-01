Фестиваль музыки и городской культуры Station Narva станет шире и интереснее

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Программа фестиваля музыки и городской культуры Station Narva, который в третий раз пройдет в Нарве с 26 по 27 августа, пополнилась новыми исполнителями и мероприятиями, которые познакомят публику с интересными местами, историей и обычаями приграничного города.



В музыкальной программе, которой можно будет насладиться в Нарвском городском порту, появились такие новые имена, как Masha Ye, Fremen, «Там и Тут», Bible Club и диджеи Jaama 6.

Фестивальный абонемент Station Narva 2020 по цене 20 евро продается в Piletilevi. на месте абонемент будет стоить 25 евро.

Фестиваль начнется в среду, 26 августа, в 10:00 в творческом инкубаторе OBJEKT, расположенном в центре культуры и коммерции «Линда 2». Там до полудня будет проходить день предпринимательства, посвященный новым бизнес-моделям и росту креативной экономики как в Ида-Вирумаа, так и по всей Эстонии. Инфопункты фестиваля будут открыты в OBJEKT и в Нарвском городском порту.

Группа "Там и тут"



С 10 до 18 часов обладатели фестивальных абонементов могут на льготных условиях посетить новую постоянную экспозицию Нарвского музея. С полудня Нарвская арт-резиденция приглашает посмотреть выставку выпускников факультета живописи Эстонской академии художеств (ЭАХ), подготовленную в рамках сателлитной программы EKA TASE. В 13:30 и 15:30 в центре культуры и коммерции «Линда 2» и на сцене Дальберга пройдут бесплатные концерты, а в 16:00 можно будет принять участие в экскурсии по Кренгольмскому производственному комплексу.

В среду центром фестиваля станет Нарвский городской порт, где в течение целого дня будут проходить морские прогулки по реке Нарва, с 16 часов откроется прибрежная стрит-фуд-зона и мастерские и будут организованы мероприятия для молодежи. В 18:00 распахнутся ворота музыкального фестиваля, где зрителей ждут три сцены: на открытой территории в Нарвской городском порту, в клубе Ro-Ro и в лодочных гаражах в историческом здании хлопкового склада.

Музыкальная программа на открытом воздухе начнется в 18:30 выступлением финского музыканта либерийского происхождения Джесси Маркина, продолжится представлениями от эстонских артистов Анны Канеэлины и Lexsoul Dancemachine и завершится концертами хедлайнеров фестиваля — британского пионера драм-н-бейса Рони Сайза, датской рок-группы Iceage и немецкого электронного дуэта Mouse on Mars.

Исплнительница Fremen



Состав выступающих на рок-сцене клуба Ro-Ro и в танцевальном зале, расположенном в лодочных гаражах исторического здания хлопкового склада, дополнился несколькими новыми именами. В Ro-Ro сыграет таллиннская инди-поп-группа Masha Ye, музыканты которой говорят, что их главная цель — «дарить лето, оставаясь в нем как можно дольше со всеми этими танцплощадками, лодками, лимонадами», а также одна из самых известных нарвских коллективов «Там и Тут», который сочетает в своем творчестве традиции питерского рока и поэзии. Как было объявлено ранее, в богемном интерьере Ro-Ro также выступят миксующий игру на саксофоне с клубной музыкой норвежец Бендик Гиске, таллиннская инди-рок-группа Levski и нарвский поп-рок-ансамбль Pale Alison.

В танцевальном зале, расположенном в лодочных гаражах исторического здания хлопкового склада, выступят диджей и певец родом из Польши FREMEN, техно-дуэт BibleClub,наделавший шуму в таллиннских андеграундных клубах, и диджеи из нового творческий центра Йыхви Jaama 6. Также здесь сыграет заявленная ранее выдающаяся представительница нового R'n'B и хип-хопа Эстонии Manna.

Программа четверга, 27 августа, начнется в 10 часов утра завтраком по-нарвски в Центре свободного творчества и обсуждениями BAZAR. На сей раз беседа пойдет о травле и издевательствах — проблеме, которая затрагивает все слои общества и возрастные группы.

В полдень в Нарвском колледже состоится предварительная презентация книги историка и политика Катри Райк «Последний добрый дом» и встреча с автором. В 14:00 гости фестиваля смогут посетить новую выставку «Нарва — от дачи до дворца» в Художественной галерее Нарвского музея. В это же время там состоится презентация одноименной книги авторства искусствоведа Карин Паулус и специалиста по охране памятников старины Мадиса Туудера.

Группа Pale Alison



Также в четверг обладатели фестивальных абонементов имеют возможность на льготных условиях посетить новую постоянную экспозицию Нарвского музея и принять участие в экскурсии по Кренгольму. Помимо этого, в Нарвской арт-резиденции открыта выставка выпускников факультета живописи ЭАХ, в рамках которой в 16:00 состоится общественная дискуссия с создателями выставки.

Вечером все желающие смогут отправиться из приграничного города на стартующий в столице международный фестиваль Tallinn Music Week (TMW).

Абонементы на фестиваль Station Narva 2020 доступны в предварительной продаже по цене 20 евро в Piletilevi и в интернет-магазине shop.tmw.ee. На месте абонемент будет стоить 25 евро.

Фестивальный абонемент обеспечивает вход 26 августа как на музыкальный фестиваль в Нарвском городском порту, так и на день предпринимательства в творческом инкубаторе OBJEKT.

В продаже в интернет-магазине shop.tmw.ee есть абонемент мецената Station Narva по цене 100 евро, который, помимо входа на музыкальный фестиваль и день предпринимательства, включает в себя встречу с другими меценатами и командой организаторов. Купив билет, вы можете внести свой вклад в проведение фестиваля. Фестивальный абонемент и абонемент мецената необходимо обменять на браслет в инфопункте Station Narva в творческом инкубаторе OBJEKT (Linda 2) в среду, 26 августа с 9.00 до 16.00 или в инфопункте фестиваля в Нарвском городском порту 26 августа с 14.00 до 00.00.

Вход на день предпринимательства для школьников, студентов и пенсионеров бесплатный. Обязательна предварительная регистрация.

Владельцы абонементов Station Narva могут посетить Нарвский музей 26 и 27 августа по льготной цене.

Вход на завтрак по-нарвски в Центре свободного творчества стоит 5 евро. Участие по предварительной регистрации.

Концерты на городских сценах, обсуждение BAZAR и выставка в Нарвской арт-резиденции бесплатны для всех.

Дополнительная информация, расписание и условия регистрации: stationnarva.ee

Снижение рисков заболевания вирусом COVID-19 на фестивале

Фестиваль Station Narva 2020 организован в соответствии с правилами проведения массовых мероприятий в этот период, что помогает предотвратить распространение или заражение коронавирусом.

Для того, чтобы гости фестиваля могли соблюдать достаточную дистанцию и заботиться о своем здоровье, в местах проведения мероприятий созданы следующие условия:

— на мероприятие, проходящее в помещении, допускается только половина зрителей от вместимости площадки (вход в клуб Ro-Ro и в танцевальный зал ограничен. Желающим увидеть своего любимого исполнителя рекомендуется прибыть на площадку за 15 минут до начала выступления)

— публика должна быть достаточно рассредоточена

— люди должны соблюдать безопасную дистанцию

— дезинфицирующие средства доступны на всех площадках

Организаторы TMW просят учесть, что люди, которые болели COVID-19 в течение последних 14 дней или были в контакте с кем-то, кто болел COVID-19, а также те, у кого есть симптомы острого респираторного инфекционного заболевания (температура, сухой кашель, затрудненное дыхание), не допускаются на фестиваль. Лиц, находящихся в группе риска (пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями) просят по возможности воздержаться от посещения масштабных мероприятий.