На месте детсада "Колобок" будет зона отдыха

Дата публикации: Вчера, 21:09 Просмотрено: 183

Власти Нарвы решили на месте бывшего детсада "Колобок" (Kakuke), который поначалу собирались отремонтировать, но потом вовсе ликвидировали, построить новую общественную зону отдыха.



Нарвский департамент городского хозяйства объявил тендер для получения эскизного проекта зоны отдыха по ул. Харидузе, 30, это территория бывшего детсада "Колобок" приблизительно 1,4 гектара, передает "Северное побережье".

В эскизном проекте просят предусмотреть кафе с летней террасой, а также парковую зону с деревьями, кустарниками и цветами. Зона отдыха должна быть разделена так, чтобы заниматься спортом или играми могли люди всех возрастных групп, при этом также учитывались потребности людей с ограниченными возможностями.

Предложения ожидаются в Нарвском департаменте горхозяйства до 19 августа, окончательно готовый эскиз захотят получить в течение двух месяцев после подписания договора.

Как писал портал rus.err.ee ранее, детский сад "Колобок" закрыли на ремонт в июле 2018 года, последующие полтора года ремонт так и не начинался, и в январе 2020 года Нарвское горсобрание решило вовсе ликвидировать этот детсад как учреждение.