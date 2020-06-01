В духе времени: на Кренгольме появился общественный огород +ГАЛЕРЕЯ

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Еще одно богатство Кренгольма – сорные травы, – в этом убеждала в воскресенье, 9 августа, пришедших на ее тематический тур Сандра Косоротова, дизайнер и художник по тканям. А заодно показала через собственный проект, что огородничеством можно успешно заниматься и в городе.

Посадила арт-грядку

Сандра – жительница Таллинна, в Нарве она оказалась как участница Нарвской художественной арт- резиденции. Занимаясь основным проектом, девушка развернула еще один – в порядке частной инициативы.

– Этой весной я поняла, что выращивание растений, взаимодействие с ними очень хорошо сказывается на моем душевном и физическом здоровье и мне очень не хватало этого по приезде в Нарву, – рассказывает нам Сандра.

Вообще же как профессионал она начала работать с растениями полтора года назад. У нее есть, к примеру, опыт покраски тканей растением манжетка: ноль химии, а цвет получается устойчивый, зелено-коричневый.

С помощью своих коллег девушка соорудила возле арт-резиденции грядку на подставке, какие используются на художественных выставках и посадила там быстрорастущие или морозоустойчивые растения.

Все это художница и продемонстрировала зрителям, которых на сей специфической экскурсии оказалось около двух десятков человек, в основном молодые люди: «зеленая тема» у вдумчивой молодежи сегодня довольно популярна. По ходу тура зрители время от времени добавляли и свои сведения о растении, но больше были внимательными слушателями, ведь услышать в этот день можно было много любопытного и полезного.

Кофе и ликер из одуванчиков

Маршрут экскурсии проходил вблизи домов Йоала,18 и 20 (арт- резиденция и здание управления). Персонажей для рассказа Сандры, на удивление, оказалось здесь немало. Возле каждого выставлялся флажок с названием: возможно, благодаря им совершить такой тур, но уже самостоятельно, можно и сегодня.

Вот, к примеру, гусиная лапка, очень популярная в Японии – у нее можно употреблять в пищу и листья, и корни, растение хорошо сочетается с рисом. Собачья мята: заварите с ней чай, получите напиток с соответствующим ароматом. Пастушья сумка: ее тоже обожают в Японии, в еду идут и листочки, и семена. Крапива двудомная вообще королева полей: в сочетании со щавелем это основа для щей, а из стебля зрелого растения можно изготовить нитки. Самым же вкусным сорняком Сандра называет сныть.

Художница сразу оговорилась, что не будет рассказывать о целебных свойствах растений, это тема отдельного разговора и другой специализации, но рассказ об Иван-чае именно с этого и начала: как говорят в народе, лечит 90 процентов всех болезней, а 10 процентов лечат все другие растения. Иван-чай многие уже употребляют в виде ферментированного чая, но его листья годятся для салата, а пух, созревающий в коробочках, подходит для подушек, – делится личным опытом Сандра.

Полынь придает пикантный аромат, когда художница добавляет несколько листочков в блинчики, цветы одуванчиков вполне пригодны для омлета и салата. «С нетерпением жду осени, чтобы заготовить корни одуванчика, делаю из них кофейный напиток», – удивляет зрителей Сандра и уже, что называется, убивает наповал, обещая угостить всех ликером из одуванчиков.

Московская студентка Алина Костриченко не скрывает своего восторга:

- Очень люблю есть «подножный корм», в утреннее смузи добавляю всякие травы. Но, к сожалению, знаем мы о них мало. Рада была пополнить сегодня свои познания.

А не отравимся?

Как замечает сама Сандра, к дикорастущим травам еще нужно привыкнуть, попробовать не раз и не два, тогда вам откроется их особенный вкус или аромат, и удовольствие захочется повторить. Но все же – зачем нужно есть сорняки, если в маркетах полно вкуснятины?

- Все травы очень полезны. В них много витаминов, минералов, эфирных масел, – говорит художница, – с их помощью можно существенно разнообразить свой рацион. Она советует есть растения до цветения – вся сила в этот момент в листиках. В более зрелую пору лучше употреблять их в обработанном виде.

А насколько это безопасно – есть растущее в городе? Исследования показывают, что растения берут для себя питание из почвы, соответственно она должна быть здоровой, именно поэтому Сандра купила для своей грядки компост в Нарвском центре переработки отходов и, кстати, осталась им довольна. Если вы собрали листья сорняка в небезопасном месте – проварите их в подсоленной воде хотя бы полминуты, советует девушка.

Посадил и пользуйся

А закончила Сандра Косоротова свою «зеленую миссию» в Нарве созданием общественного огорода. Его закладка и завершила воскресный перформанс. Художница, с удовольствием занимавшаяся своей арт- грядкой, решила, что в На-

рве найдется немало людей, которым будет приятно и полезно иметь свой «кусочек земли» в городе. Благо, что нашлись партнеры – ребята из организации Vita Tim, разделившие с ней хлопоты по проекту, а с устройством грядок помогли солдаты из эстонского подразделения НАТО.

Как будет действовать общественный огород?

- Мы начинаем с пары грядок, – говорит художница. - Надеюсь, весной к ним добавятся новые. Сегодня посадим растения, которые успеют вырасти в этом сезоне. Везде такие огороды обустраиваются по принципу: одной грядкой могут пользоваться все, могут сорвать что-то для себя. Остальные – в личном пользовании, хозяин должен засадить свой кусочек земли сам, и сам за ним ухаживать.

Сандра Косоротова уезжает из Нарвы, заботу о маленьком огороде на Кренгольме передает ребятам из организации VitaTiim.

Татьяна ЗАВЬЯЛОВА

Фото Татьяны ЗАВЬЯЛОВОЙ