Столичные журналисты Радио-4: «У вас тут столько нового!»

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На этой неделе нарвские новости в республиканском эфире Радио 4 звучат из уст столичных журналистов: в Нарве работает выездная студия Эстонской общественной телерадиовещательной корпорации (ERR).

Слева направо: Дина Прусакова с маленькой дочерью, Екатерина Зонова, Кира Эвве и Эрки Тельвар заглянули и в Нарвский колледж Тартуского университета

По утрам с 6.00 до 10.00 в среду, четверг и пятницу (12, 13, 14 августа) из Нарвы на всю республику ведут трансляцию ведущая утренней программы на Радио 4 «Утро доброе!» Екатерина Зонова, редактор утренней программы Кира Эвве, ведущая и редактор утренней программы Дина Прусакова, в команде работает также архивариус Радио 4 и звукорежиссер Эрки Тельвар. Своим столичным коллегам помогает редактор Нарвской студии Радио 4 ERR Михаил Комашко. Формат проверенный: в июне выездная студия Радио 4 вела прямые трансляции из Выру, в июле - из Тарту, и вот теперь — Нарва. По словам радийщиков, общее впечатление от Нарвы отличное: «Мы у вас тут бывали прежде. За последние годы Нарва очень изменилась: у вас тут столько нового!»

В гостях у таллиннских журналистов, ведущих трансляцию утренних передач из Нарвы, уже побывали мэр Нарвы Алексей Евграфов, главная медицинская сестра Нарвской больницы Наталья Метелица, руководитель патрульной службы нарвского отделения полиции Александр Урб, специалист по недвижимости Александр Богенс. Организатор мероприятий и общественный деятель Валерия Лаврова рассказала ведущим программы «Утро доброе!» о программе Дня обсуждений BAZAR, который пройдет 27 августа; руководитель некоммерческой организации Uus Sild Владимир Наумов провел для журналистов экскурсию по народному парку 100-летия ЭР и рассказал о занятиях садоводством людей с особыми потребностями, а со специалистом по туризму Нарвской горуправы Ольгой Смирновой таллиннцы посетили Нарвскую Венецию. И по их словам, эта

нарвская достопримечательность стала для них настоящим открытием.

Светлана ЗАЙЦЕВА