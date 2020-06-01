Нарвские торговые центры подтвердили сокращения оборотов из-за отсутствия российских туристов

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Крупные торговые центры Нарвы потеряли до пятой части своих клиентов и оборота из-за того, что с марта граница между Эстонией и Россией остается закрытой.

Сокращение объемов продаж в значительной мере вызвано отсутствием российских туристов, подтвердили нарвскому корреспонденту ERR Юрию Николаеву представители торговых центров.

"Для нас в Нарве это обернулось уменьшением оборота и количества клиентов примерно на 20 процентов", - сказал исполнительный директор торговых центров Astri и Fama Тармо Клейманн.

Российские туристы обычно покупают молочные продукты в больших количествах. Например, перед Рождеством на прилавках гипермаркета Rimi в Нарве практически не было сыра. Теперь картина совершенно иная.

"Мы видим большое падение продаж в наших магазинах, оно составляет десятки процентов", - сказал представитель Rimi Меэлис Мигур.

По его словам, несмотря на сокращение объемов продаж гипермаркет Narva Rimi надеется сохранить рабочие места, хотя руководству уже пришлось прибегнуть к уменьшению нагрузки на персонал.

В Эстонии зафиксировали возвращение покупателей в торговые центры

"Если изначально мы надеялись, что это краткосрочная проблема, то сейчас вторая половина лета, и на данный момент нет информации о том, когда может открыться граница. Теперь мы должны подумать, как действовать дальше", - посетовал Мигур.

По его словам, есть надежда найти дополнительных покупателей через недавно открывшийся интернет-магазин. Развивают электронную торговлю также Astri и Fama.

Нарвский гипермаркет Prisma находится немного в стороне от туристических маршрутов, возможно, поэтому количество его клиентов из-за закрытия границы сократилось всего на десятую часть по сравнению с прошлым годом, а продажи сыра уменьшились на восемь процентов. Однако в летние месяцы количество покупателей в Prisma даже увеличилось.

По словам руководителя нарвской Prisma Виктории Смирновой, потерю российских клиентов магазину удалось компенсировать за счет увеличения количества покупателей из Нарвы и соседних городов.

"Поскольку у нас достаточно широкий ассортимент, а площадь магазина позволяет делать безопасные покупки, нарвской Prisma удалось сохранить количество покупателей", - пояснила Виктория Смирнова.

В среду rus.err.ee приводил слова мэра Нары Алексея Евграфова о том, что из-за закрытия границы пострадали не только местные гостиницы, но и магазины с ресторанами.

ERR