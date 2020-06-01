Гигантская подушка украсит вход в общежитие Академии МВД в Нарве

Город / Среда обитанияГигантская подушка украсит вход в общежитие Академии МВД в Нарве
Дата публикации: Сегодня, 16:03 Просмотрено: 177
Жюри подвело итоги конкурса эскизов скульптур, одна из которых должна украсить вход в колледж Академии МВД в Нарве. Выбор пал на проект - Otium reficit vires ("Отдых восстанавливает силы" - девиз, изображенный на Ангельском мосту в Тарту).
Автор эскиза Оливер Соометс изобразил гигантскую подушку. По мнению жюри, этот символ лучше всего подходит назначению здания - общежитие для кадетов Академии МВД и Нарвского колледжа ТУ.
По мнению жюри, представленная работа - гигантская подушка, учитывая важность отдыха для восстановления сил, очень подходит для здания, основная функция которого - общежитие.
Жюри также оценило превосходную презентацию скульптуры, очаровательный стиль и смелый эксперимент. Гигантскую подушку сделают из бетона, залив его в мешок, что с технической точки зрения является сложным конструктивным решением.
Единственное слабое местом проекта - вес конструкции, которая значительно превышает несущую способность фундамента. Кроме этого, жюри отметило, что эскиз недоработан, необходимо найти оригинальное решение для подсветки подушки.
На конкурс поступило 10 работ, в финал вышло три.
ERR