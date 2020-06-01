Маршруты автобусов Lux Express теперь пойдут транзитом через FAMA +ГАЛЕРЕЯ

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В субботу, 8 августа, у торгового центра FAMA торжественно открыли новую остановку автобусов Lux Express. Там же произошло еще одно важное для города событие – подписание спонсорского договора между компанией Lux Express и футбольным клубом Narva Trans.

Собственно остановки, как какого-то сооружения, около FAMА пока нет, просто обозначено место, куда будут причаливать шоссейные лайнеры и установлен стенд с расписанием. Но, как сказал нам исполнительный директор Lux Express Янно Ритсберг, это дело ближайшего будущего, сначала нужно изучить потребности пожелания пассажиров.

Договор о спонсорстве тут же, у FAMA, подписали президент ФК Нарва Транс Николай Бурдаков и владелец фирмы Lux Express Хуго Осула. Там же, к радости болельщиков, присутствовали почти все футболисты команды.

Украшением церемонии стал раритетный советский автобус ЗИС-217. Сейчас этот ветеран с трудом одолевает километры шоссе, «не тянет» старый двухтактный дизель, но еще недавно, по словам Хуго Осула, на этом ЗИСе они ездили в Коломну и обратно.

А чтобы зрителям не было скучно, им раздавали воздушные шары, и не просто так, а с номерами. По этим номерам в конце церемонии в ходе лотереи были разыграны бесплатные билеты на маршруты Lux Express.

Подробнее о событии читайте в печатной версии нашего издания.

Виталий ШКОЛА

Фото: Виталий ШКОЛА