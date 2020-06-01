В субботу торжественно откроется новая остановка Lux Express

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В субботу, 8 августа, в 12:00 перед Fama Keskus в Нарве будет торжественно открыта новая остановка автобусов Lux Express.

Как сообщают организаторы мероприятия, открытие остановки - давнее пожелание жителей Нарвы. Большим плюсом можно считать и то, что с 7 августа автобусы Lux Express будут курсировать между Таллинном и Нарвой до 10 раз в день.

Гости мероприятия смогут встретиться с игроками Narva Trans, с руководством которого Lux Express подписал спонсорское соглашение. Можно будет ознакомиться с новейшими автобусами Lux Express и единственным в мире восстановленным экземпляром пассажирского автобуса ЗИС-127. На нем можно будет отправиться в бесплатную увеселительную поездку.

Внимание! Lux Express напоминает, что люди с признаками болезни должны оставаться дома, а всем гостям мероприятия рекомендуется соблюдать правило 2+2. Мероприятие бесплатно для всех.

По информации Lux Express