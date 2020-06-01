Полина Раменская, командный игрок, выбирает между Эстонией и Америкой

Дата публикации: Вчера, 23:10 Просмотрено: 179

На прошедшем в июле 100-м юбилейном «взрослом» чемпионате Эстонии по теннису нарвитянка Полина Раменская заняла 3 призовое место в парном разряде. Это большое, и далеко не единственное достижение 17-летней спортсменки.

Новость изнутри

Полина Раменская – уроженка Нарвы, учится в Пяхклимяэской гимназии, с 1 сентября пойдет в 12 класс. Большим теннисом занимается уже 14 лет, то есть взяла ракетку в руки, едва научившись твердо стоять на ногах. Первым ее тренером был Игорь Геннадьевич Алексеев. Около шести лет Полина тренируется в Силламяэ, у специалиста из Йыхви Олега Белехова, и все ее достижения – результат работы с этим тренером. Почему Силламяэ? Причина проста – там есть хорошие открытые корты.

Спортивных достижений у Полины для ее возраста немало. Начнем с того, что она пять раз была чемпионкой Эстонии в своем возрасте. И самым первым своим достижением считает именно чемпионство в категории до 14 лет.

Почему это не на слуху? Дело в том, что в теннисе она предпочитает играть в парном разряде, а он в спортивных репортажах и хрониках отходит на второй план.

Полина Раменская: Я - командный игрок

- Мне больше нравится игра в паре, - говорит Полина, - нравится быстрый теннис, «экшн». Это совершенно другой теннис, другая игра, другая тактика.

- А с кем в паре играешь?

Постоянного партнера у меня нет. Да для меня и не столь важен партнер, с которым играю в паре. Могу с любым. Я командный игрок, легко подстраиваюсь под партнера. Играю и в одиночном, но там «как пойдет». В паре у меня больше и желания, и умения.

Несмотря на то, что занимается Полина в Силламяэ с тренером из Йыхви, выступает она за нарвский клуб Rajel. Это, можно сказать, ее личный, семейный клуб, ведь его в свое время, заметив способности девочки, открыли ее родители. Приглашают и в другие клубы, в Таллинн, в ТC2000, и Полина будет тренироваться там. Это большая теннисная школа в Роккальмаре, которая, по мнению Полины, дает больше возможностей для развития. Ее там знают с детства, и с этим клубом нарвская теннисистка уже ездила на сборы в Америку и Испанию.

Юношеский теннис, конечно, отличается от спорта больших достижений. На первых этапах это всё «сама, сама, сама, сама…». И инвентарь, и поездки на соревнования. И только на турнирах первого уровня, так называемых «стотысячниках», появляются спонсоры. Сто тысяч – это призовой фонд турнира, все завязано на деньги. Там появляются и селекционеры, иностранные тренеры, которые могут пригласить перспективного молодого спортсмена в свой клуб, в другую страну. То есть всё «по-взрослому», чем выше фонд, тем престижнее турнир. Соответственно, больше очков и выше рейтинг спортсмена.

Примеров переходов спортсменов в другие клубы, выступлений за другую страну немало. Но Полина настроена патриотично: я родилась в Эстонии, я гражданка Эстонии, это моя страна, хочу выступать только под ее флагом.

Сейчас, из-за пандемии, турниров нет, рейтинг остановился. Но по текущим результатам Полина Раменская в Эстонии – шестая в возрасте до 18 лет, и планирует в этом сезоне войти в ТОР-5, по «женщинам» - 14, а в общемировом рейтинге у нее номер 1666.

Первые свои международные очки Полина взяла на «пятнадцатитысячнике». Есть и другие международные достижения. Не раз доходила в паре до финала и полуфинала престижных турниров.

Кто есть кто

Тренировки, турниры, разъезды – это тяжело и для взрослого. А как с этим справляется ребенок, которому нужно учиться, и, желательно, хорошо?

- Всё спокойно и стабильно, - говорит Полина. Но не скрывает, что было сложно. – Когда мне было 10-11 лет, по выходным меня возили на тренировки в Таллинн, возвращались в воскресенье в ночь, и надо было делать уроки. А в понедельник в школу…

Конечно, сейчас Полине помогают родители. Во всех планах – морально, физически, финансово, организационно. А как относятся к ее жесткому спортивному графику в школе?

- Это отдельная тема, - говорит Полина. – Я очень люблю свою школу, стараюсь быть активной в школьной жизни, не просто ходить на уроки. И нахожу полное понимание – у меня очень дружелюбные учителя, мы искренне помогаем друг другу, всегда находим компромисс. Понимаем друг друга. Моим спортивным успехам, победам в школе всегда радуются, поддерживают, болеют за меня. «Так держать, Полина! Мы с тобой!».

С подругами по сборной

И учится Полина хорошо, в отличие от многих молодых спортсменов, которые, почувствовав успех, на школу «забивают».

- Мне мама когда-то сказала: а вдруг травма, а вдруг?... Должна быть база знаний, подушка безопасности. И я стараюсь. Кстати, спорт в этом помогает – целеустремленность, нацеленность на успех, всё это нужно и в учебе. Хочешь добиться хорошего результата – должен больше работать.

А что дальше? Ведь остался последний, выпускной класс.

- Выбор стоит между Таллинном и Америкой, - сомневается Полина. – У меня хороший английский, я верю в себя, я смогу учиться и там.

Почему Штаты? Дело в том, что в своих спортивных достижениях Полина Раменская достигла такого уровня, когда американские университеты предлагают бесплатное обучение, при условии, что студент продолжит занятия спортом и будет выступать именно за этот университет. Конечно, спортсмен должен при этом показывать результаты, хороший рейтинг. Не всё так просто. Учиться и быть «в топе» - не каждому по силам. Но Полина в себе уверена.

В какой области она хотела бы продолжить образование? Девушка думает о маркетинге и рекламе, но не исключает и тренерскую работу, тем более что это у нее получается. Сейчас, например, она помогает заниматься азами тенниса и малышам, и более взрослым ребятам. Берут у нее уроки и взрослые, для себя, для удовольствия.

Полина Раменская - жизнерадостная, позитивно настроенная девушка. От нее исходит добрая энергия. И, видимо, эта энергия и помогает ей достигать высоких результатов и в спорте, и в учебе. Болеем за Полину!

Три простых вопроса

Какая для тебя самая значимая, запомнившаяся победа?

- Когда выиграла у австралийки на «пятнадцатитысячнике». Это было на турнире в Пярну.

А чем больше всего гордишься?

- В Америке два года подряд выиграла по пять турниров, где выступали ребята со всего мира. Призы в самолет не помещались…

Каков спортивный, теннисный мир? Жесткий или доброжелательны?

- На корте мы – соперники. На корте дружбы нет. А вне – вполне дружеские отношения. Но люди все разные…

Достижения

2020 год -3 место на100-м юбилейном взрослом Чемпионате Эстонии в паре; 3- 2 места на GP T 18. 2019- Мастерс годовой Т18 - 2 место, чемпионат Т18 - 2 место. 3 место в паре ITF U18 Шауляй.Первые рейтинговые очки в ITF WTT,на турнире Merko ITF 15.000$. 2018 - 5 медалей (золото,1 серебро и 3 бронзы) на молодежном Чемпионате Эстонии. Ранее - 2 место TEurope U14 Babolat в паре и 3 место в одиночке. Рига ТE U16 в паре 3 место. Победа на турнире Little Mo U14 Флорида Майами в одиночном и парном разряде. Участие U14 Junior Orange Bowl. Призер этапов GP T12-18 в разные годы.

Виталий ШКОЛА

Фото из архива Полины Раменской