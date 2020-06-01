Если надо, волонтеры Ида-Вирумаа готовы собраться в первый же день поиска

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В конце июля вся Эстония следила за поисками пропавшего в лесу 69-летнего Михаила. К операции были привлечены и члены нарвского общества IDA ELU.

Сегодня мы беседуем с его руководителем Алексеем Непримеровым, известным в кругах поисковиков как «дядя Лёша».

Трагический поиск

Михаил, проживающий в Тапа, пошел за грибами 23 июля. Пожилой человек заблудился в лесу, о чем в полицию 24 июля сообщила его жена. Начался поиск силами полиции. 25 июля в 6:50 Михаил позвонил в Центр тревоги, после чего его телефон больше не отвечал. Полицейский поиск успеха не принес, и оперативный руководитель Идаской префектуры позвонил на горячую линию поисковиков, общества Kadunud. Сделано это было в 14:43 25 июля, и спасатели-добровольцы приступили к поиску. Были задействованы и члены общества IDA ELU. Поиск, к сожалению, закончился трагически – 1 августа в лесу было найдено тело Михаила.

- Изначально было ощущение, - рассказывает Алексей, - что всё идет не так, как хотелось бы. Ситуацию усугубляли два фактора – Михаил вовремя, быстро не позвонил в Службу спасения. Жене он сказал, что всё нормально, переночует в лесу и выйдет, и только на второй день вечером сообщил о себе. А для пожилого человека, да еще перенесшего инсульт, это очень серьезная потеря воды и калорий.

- Как получилось, что вас вызвали так поздно?

- Нас привлекли, только когда Михаила не смогла найти полиция. Согласно Закону о защите данных полиция не делится с нами вовремя информацией. И в этот раз, когда мы получили данные, когда нам дали контакты супруги Михаила, когда нехотя дали координаты сотовых вышек, регистрировавших его звонок, прошла уже неделя. Мы понимали, что торопиться уже некуда. Но нашли его буквально за четыре часа. Тело нашли. Была бы информация в первый день… Живого человека всегда легче искать. А так – не знали ничего, ни где он зашел в лес, ни куда обычно ходит. Зона поиска была огромной.

- Почему так происходит, ведь на кону жизнь человека?

- Полиции не позволяет делиться сведеничми Закон о защите данных. Когда трагически закончились поиски в 2018 году, что вызвало большой резонанс, волонтеры просили, чтобы их вызывали на поиски уже в первый день. Петиция дошла даже до Рийгикогу и … и всё. Были еще трагические поиски, но реакции нет до сих пор. Думаю, Михаила бы мы нашли быстро и живым.

Нужно искать до последнего

Общество IGA ELU объединяет добровольцев-спасателей Ида-Вирумаа. В нем состоят люди, считающие своим долгом помогать другим в беде. Это, по сути, тяжелый труд, а если учесть, что подавляющее большинство спасателей имеет основную работу…Что свело вместе этих людей, что подвигло к такой непростой деятельности?

- Осенью 2018 года, - рассказывает Алексей, - шли поиски пропавшего нарвитянина Ивана. Полиция успехов не достигла, а собрать волонтеров у родственников не получалось. Тогда я взял эту функцию на себя, собрал через интернет людей, готовых помочь. Поиски были тогда затяжными, 13 дней, и закончились трагически. Но тогда мы, уже начиная, понимали, что ищем не живого человека. Но принцип такой: нужно искать до последнего. Неизвестность – самое страшное для родственников.

За почти две недели все мы познакомились и подружились. И поняли, что существует проблема: полиции не всегда удается успешно провести поисковую операцию. Нам уже было не расстаться, и решили создать специальную организацию.

И вездеходы, и кони, и собаки

- Когда нужна ваша помощь? Где и как вы ищете людей?

- В основном – в лесах. Редко, но бывает, что помощь нужна и в городе, когда, например, из дома ушел пожилой человек с деменцией, он просто не осознает, где находится. Тогда на машинах ребята прочесывали городскую черту.

- Исключительно на добровольных началах?

- Конечно! На своих личных машинах, на своем бензине. Пока мы не просим даже пожертвований.

- Это в городе. А в лесу нужна спецодежда, оборудование… Тоже всё за свой счет?

- Один раз я написал проект, мы получили 2000 евро. Купили 10 раций, жилеты, трекеры, ошейники для собак. Но в основном люди приходят и приезжают с чем-то своим. На внедорожниках, подготовленных для пересеченной местности, привозят дроны. Есть у нас, например, и конная бригада, но это тоже частные лошади. В этом заслуга Ксении Клочковой, содержащей приют для лошадей. В итоге получается команда, способная эффективно действовать.

- И собаки свои?

- Тут получилось так: во время поисков Ивана у нас не было своей организации, а люди хотели помочь, хотя бы бензин оплатить. И мы дали счет другой некоммерческой организации, помогающей бездомным животным. Деньги поступили, и мы попробовали заниматься с подобранными собаками, привлекли кинолога. Но это получилось долго и не очень успешно, не у всякого пса есть талант. И мы на эти деньги купили в питомнике немецкую овчарку. Собака рабочих кровей, и сейчас она интенсивно занимается поиском.

Всегда готовы

Конечно, работа волонтеров – не каждодневная. Тем не менее, ребята готовы собраться по тревоге в любой момент.

- Алексей, сколько вы провели поисковых операций?

- Не очень много, с 2018 года – семь, если не брать в расчет вызовы поиски в городе. Мы работаем в Ида-Вирумаа, и случай с Михаилом – первый, когда мы выехали за пределы региона. Хочу сказать, что в этом плане, в плане пропаж людей, наш регион – один из самых благополучных в республике. В Эстонии теряется очень много людей. Например, у коллег, у команды OPEROK это был 48 поиск только за год.

- Сколько ваших поисков закончилось трагически?

- Самый первый и вот этот, последний. Во всех остальных случаях людей удавалось найти достаточно быстро.

- Когда был ваш последний поиск, не считая Михаила?

- Искали людей, ушедших из домов попечения, и всех троих нашли живыми. Женщина просто шла неизвестно куда, деменция, мужчина потерял силы – не был вовремя сделан укол инсулина… Одну женщину из деревни Каукси нашла полиция с вертолета, мы только вышли. В основном теряются больные, пожилые люди.

- Алексей, сколько людей IGA ELU может быстро собрать в случае экстренной ситуации?

- Пятнадцать точно смогу почти сразу. А затем подтянутся остальные. На последней операции было порядка 70 волонтеров.

- А как же основная работа?

- Договариваются. А многие приезжают после работы, ночью участвуют в поиске, а утром уезжают.

Начинается сезон сбора грибов и ягод, и мы призываем всех быть как можно осмотрительней и осторожней в лесу. Не стоит доводить ситуацию до крайности, когда для ваших поисков нужно будет развертывать команды добровольцев-спасателей. Тем более, что поиск далеко не всегда заканчивается полным успехом, когда потерявшийся найден живым и здоровым. Берегите себя!

Виталий ШКОЛА

Фото из архива общества IDA ELU