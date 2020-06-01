Золотой дебют нарвитянки

Город / В центре внимания / СпортЗолотой дебют нарвитянки
Дата публикации: Сегодня, 21:59 Просмотрено: 50
С 1 по 2 августа в Мяннику на стрельбище KL MäLK состоялся Чемпионат Эстонии по стрельбе на 300 метров из крупнокалиберной винтовки.
Хорошо дебютировала в этих соревнованиях воспитанница спортивной школы «Паэмурру» Катрин Смирнова. Будучи ещё юниоркой и впервые стреляя из такого оружия, она опередила более опытных своих соперниц и стала чемпионкой в стрельбе с трех положений с результатом 571 очко. Это её вторая золотая медаль во взрослом разряде в этом году. Первую медаль она завоевала в феврале на чемпионате Эстонии по стрельбе из пневматического оружия.
Вторая наша участница Валерия Морозенко завоевала серебряную медаль в упражнении 60 выстрелов лёжа, показав результат 589 очков.
Среди мужчин в этом упражнении Андрей Михайлов поднялся на третью ступеньку пьедестала.