Transservis-N ждет открытия границы

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В условиях затишья на границе сильно страдает нарвское муниципальное Transservis-N, которое по договору с МВД регулирует очередность движения автотранспорта к Нарвскому погранпункту и получает плату с каждой машины.



Член правления Transservis-N Владимир Мижуй в комментарии "Северному побережью" не исключил, что в какой-то момент может понадобиться поддержка акционера - города Нарвы. "Возможно, придется обратиться за помощью, но это при самом тяжелом положении".

Владимир Мижуй отметил, что хорошие хозяева делают маленькую заначку. Он имеет в виду, что прибыль предприятия за прошлые годы не распределялась, то есть акционер - город Нарва - не забирал заработанные деньги. Согласно годовому отчету фирмы в 2019 году нераспределенная прибыль составила чуть более 900 000 евро.

Плюс, как отметил Мижуй, эстонское государство весной-летом помогло с выплатой зарплат. "Какое-то количество людей были отправлены в отпуска, а еще семь уволены. Пока держимся, а что будет дальше - трудно сказать. Знать бы эту дату, когда граница откроется полностью", - сказал Мижуй.

В дежурной смене на площадке ожидания "Transservis-N" теперь работают не двое человек, а по одному. Работникам понижена зарплата до минимальной. "Предприняли все меры по сокращению расходов, какие только возможны".

Сколько еще сможет продержаться предприятие в таком режиме - об этом Мижуй говорить не стал, назвав коммерческой тайной. Сокращать больше работников до сентября не позволяют, как отметил он, условия полученной государственной поддержки.

ERR