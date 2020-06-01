Байдарки и каноэ. У нарвитян - первое место второй год подряд

Дата публикации: Вчера, 22:08 Просмотрено: 158

1 августа 2020 года, в Ида-Вирумаа, на гребном канале Водного спортивного центра Айду состоялся Чемпионат Эстонии среди юниоров по гребле на байдарках и каноэ.

Соревнования проводились в возрастной группе до 18 лет, на двух дистанциях 200 метров и 500 метров у девушек, 200 метров и 1000 метров у юношей. Девушки и юноши в байдарках - выступали в трёх классах лодок: одиночки, двойки и четвёрки, юноши-каноисты - в каноэ-одиночках и каноэ-двойках. Команда Нарвской спортивной школы "Энергия", по предварительным итогам Чемпионата, в упорной борьбе с сильнейшей командой Таллинской спортивной школы"Пыхъякоткас", второй год подряд завоевала первое общекомандное место. Нарву представляли 13 спортсменов, из них 12 вернулись домой с медалями различного достоинства.

Отлично, как всегда, выступали наши девушки. Елизавета Фёдорова стала четырехкратной чемпионкой Эстонии среди юниоров, выиграв две дистанции в байдарке-одиночке и две дистанции в байдарке-двойке с Юлией Варшавской. Юлия Варшавская в одиночке заняла второе место на 200 м и третье место на 500 м, уступив, ставшей второй, спортсменке из Пярну лишь 0,4 сек. В байдарке-четвёрке Елизавета Фёдорова, Юлия Варшавская, Юлия Бусел и Валентина Елисеева на дистанции 500 м завоевали второе место, пропустив вперёд четвёрку девушек из Таллинна.

Высокого результата добились и нарвские каноисты. Иван Петченко одержал уверенную победу обеих дистанции в каноэ-одиночке. Второе место дважды, также уверенно, взял Фёдор Манюкевич. Пересев в каноэ-двойку, Иван и Фёдор снова выиграли обе дистанции. Иван, таким образом, также как и Елизавета Фёдорова, четырежды стал победителем чемпионата Эстонии среди юниоров. В каноэ-двойке на дистанции 200 м на третье место сумели подняться Артём Хрулёв и Илья Петченко.

В байдарке-одиночке хороший результат показал Михаил Лехмус, сумев пробиться на третье место на дистанции 200 м. В байдарке-двойке Михаил Лехмус с Алексеем Олениным заняли четвёртое место на 200 м. Особенно острая борьба у юношей развернулась в байдарке-четвёрке за второе место на дистанции 500 м. Лишь на самом финише лодка из Вильянди сумела вырвать второе место у нарвской четверки, опередив нарвитян на 0,3 сек. В итоге, Михаил Лехмус, Алексей Оленин, Никита Смирнов и Сергей Карпушов стали третьими.

Команду к соревнованиям готовили Олег Горох, Андрей Соловьёв, Александр Дубровин.