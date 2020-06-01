В Нарве хотят устроить международный центр водно-моторного спорта

Дата публикации: Вчера, 21:56 Просмотрено: 118

Союз водно-моторного спорта Эстонии обратился к мэру Нарвы за поддержкой создания на одном из водоемов Кадастику международного центра водно-моторного спорта, сообщает rus.err.ee.

По словам руководителя некоммерческого объединения VMK Balti Александра Ларюшина, эту идею он вынашивает давно, есть интерес со стороны спортсменов из Эстонии, Латвии, Литвы и России, которым необходима база, где можно регулярно тренироваться.

На реке оборудовать такую базу невозможно, потому что по реке проходит граница, и разрешения на проведение здесь тренировок и соревнований никто не даст. Водохранилище, по словам Ларюшина, слишком мелкое и полно всяких коряг, а вот водоем Кадастику хорошо подходит для этих целей.

"Сейчас один водоем в районе Кадастику используется как городской пляж, а другой никак не используется. Он принадлежит госкомпании Riigikinnsivara. В управу обратились, чтобы она поддержала наше обращение в госкомпанию за разрешением сделать центр водно-моторного спорта", - сказал Ларюшин.

По мнению Ларюшина, этот центр будет полезен не только спортсменам, но и горожанам. "Здесь можно будет заниматься различными видами водных развлечений. Например, вейкбордингом, серфингом, флайбордом и т.д.", - подчеркнул Ларюшин.