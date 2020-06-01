Солнечная энергия придет в промпарк и поможет Нарве

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Принято считать, что солнечная энергетика актуальна лишь для территорий, где преобладает количество ясных и жарких дней. Но развитие этих технологий показывает, что и в северной Эстонии, в частности, в Нарве, возможно получение электроэнергии с помощью солнечных батарей.

Одно из таких производств начало в настоящее время строиться на территории Нарвского промышленного парка. О том, каковы перспективы развития этой отрасли в нашем регионе, мы беседуем с директором парка Вадимом Орловым.

По его словам, современные технологии шагнули вперед настолько, что для получения электроэнергии с помощью солнечных батарей достаточно того, что на улице было просто светло. То есть, длинный летний световой день в Эстонии – плюс для солнечной энергетики. Есть, конечно, вопрос эффективности, и под жаркими лучами солнца в южных странах отдача панелей будет выше, но и это, думается, вопрос времени и развития технологий.

До 5-7 процентов дохода

Но выгодно ли развивать альтернативную энергетику в этом направлении при несовершенстве технологий? Оказывается, да, и Вадим Орлов объясняет, почему.

- Дело в том, что это направление, развитие «зеленой», возобновляемой энергии поддерживается государством. За каждый выработанный киловатт-час со стороны государства платится определенная компенсация. Сумма дотаций меняется, но на сегодня это выгодно, и в Эстонии ряд инвесторов реализуют такие проекты.

Действительно, выгодно. Продавая полученную энергию, производитель, кроме вырученной суммы, получает еще и доплату. То есть, вы продаете свой товар, и сверх того получаете дополнительные средства за каждую проданную единицу, компенсируя, таким образом, свои затраты на производство. Как-то похоже на благотворительность, в чем государство обвинить ну никак нельзя…

- Суть в том, - объясняет Орлов, - что такое получение электроэнергии не имеет вредных выбросов в атмосферу и, следовательно, государство меньше платит по квоте за СО2. Не думаю, что в целом это покрывает расходы на дотации, но сегодня это именно так.

- Понятно, что экологическая тема сейчас чрезвычайно популярна. Но получается, что государство идет на заведомые затраты, чтобы быть «в тренде» …

- Да, все делается под лозунгом повышения качества жизни людей, сохранения окружающей среды. Целей немало, и это общеевропейская, общемировая тенденция. Но если отвечать на конкретный вопрос – почему в Эстонии реализуется так много проектов солнечной энергетики, ответ прост: у нас очень хорошая система дотаций и это выгодно. Это очень хорошая инвестиция, обеспечивающая до 5-7 процентов годовых. Если есть свободные деньги, вкладывать их в солнечную энергетику сегодня доходно. И желающие находятся.

Обоюдный интерес

Как солнечная энергетика пришла в Нарву? Вадим Орлов рассказывает, что путь был и простым, и сложным одновременно.

- Я не буду говорить название инвестиционных компаний, со временем они сами об этом сообщат. Скажу, что это эстонская компания с офисом в Таллинне. У них много реализованных проектов, наш – далеко не первый. А у нас, у промпарка, есть часть «бросовых» земель, которые сложно использовать для капитальной застройки, туда сложно привлечь инвесторов. И тогда, полтора года назад, мы подумали о солнечных панелях, написали ходатайство. Бывший тогда главным архитектором Нарвы Иван Сергеев расписал для нас процедуру, работа началась.

Вадим Орлов: Развитие «зеленой», возобновляемой энергии поддерживается государством

Получилось так, что подобный проект начинала реализовывать Viru Keemia Grupp, но на последнем этапе отказалась от идеи. Но о нас уже знали инвесторы, которые сами и вышли с предложением строительства солнечной станции на территории Нарвского промпарка, отдела Кадастику. То есть, интерес был обоюдным, и в итоге «звезды сошлись».

Уточним для читателей, что поля солнечных батарей будут располагаться под Нарвой в двух местах: большее, площадью порядка 6 гектар – на улице Тииги, в районе бывшей ЦРБ, и второе, меньшее, где уже идет монтаж, в 3 га – с правой стороны дороги на электростанции, где расположены производства Нарвского промпарка.

Зеленый знак

В чем выгода проекта как для Нарвского промпарка, так и Нарвы в целом? Для промпарка – прямая. В прошлом году вышел закон, разрешающий продавать в 6-километровой зоне электроэнергию без сетевой платы, а это для потребителя добрая половина цены. И если на территории промпарка будет свой источник энергии, то производства, находящиеся на его территории, окажутся в очень выгодном положении. Что, несомненно, привлечет сюда новых инвесторов.

Второй аспект – зеленый бренд. Любой производитель сможет поставить на своей продукции знак, что товар произведен с помощью «чистой», возобновляемой энергии, что сейчас очень популярно и привлекательно.

- Европа сейчас помешана на этом, - говорит Вадим Орлов, - и такой знак может существенно поднять продажи. Это такой дополнительный маркетинг.

Справедливый переход

В свете разговоров о «справедливом переходе» на чистую энергию, который подразумевает закрытие сланцевой энергетики, для Нарвы наличие солнечных полей также важно. По глубокому убеждению специалистов, которое полностью поддерживает и Вадим Орлов, одной «чистой» энергией потребности потребителей покрыть невозможно. То, есть, должен быть синтез, баланс классического и возобновляемого производства. И Нарва может стать примером такого симбиоза. А доля «чистой» энергии, поступающей в сеть, просто снимет часть нагрузки с электростанций и позволит энергетикам привлечь высвободившиеся средства для развития новых технологий.

- Мы считаем, - говорит Орлов, - что «справедливый переход» - это не закрытие сланцевой энергетики, сланцевой химии, а возможность для их развития, совершенствования, в том числе, и по снижению выбросов СО2.

Любой инвестор – благо для города. Это и рабочие места, и повышение профессионального уровня населения, и демографический вопрос. И если солнечная энергетика, ее чистота и низкая цена станет такой «конфеткой», то городу это, несомненно, выгодно. Если учесть, что в Эстонии электроэнергия стоит запредельно дорого даже по европейским меркам, то эта «конфетка» становится особенно сладкой. И если проект Нарвского промпарка будет удачно реализован, в чем его директор не сомневается, то Нарвы вполне может получить дополнительный импульс для развития.

Виталий ШКОЛА