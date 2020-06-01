Одной из улиц Нарвы могут дать имя Адольфа Теодора Гана

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Нарвские власти задумались над тем, чтобы в городе появилась улица Адольфа Теодора Гана - первого мэра Нарвы.

Именем Адольфа Теодора Гана могут назвать одну из двух улиц, которые названы в честь борцов с Эстонской Республикой Анциса Даумана и Альберта-Августа Тийманн, сообщил в понедельник нарвский корреспондент ERR Юрий Николаев.

С предложением переименовать улицу Тиймана или улицу Думана в улицу Адольфа Теодора Гана выступил депутат Нарвского горсобрания от правящей фракции Владимир Бутузов.

Бутузов, который ранее был принципиальным противником переименования, не уточняет, какую именно из двух улиц следовало бы назвать в честь первого мэра Нарвы. По его словам, это мог бы решить весь депутатский корпус.

Той же позиции придерживается и председатель Нарвского горсобрания Ирина Янович, которая, однако, сама считает, что назвать в честь Гана можно было бы улицу Тиймана.

1 августа со дня смерти первого мэра Нарвы Адольфа Теодора Гана исполнилось 106 лет.

Министр Яак Ааб просит власти Нарвы поменять названия улиц Даумана и Тийманна (2)

Разговоры о том, чтобы переименовать улицы Даумана и Тиймана, длятся уже много лет.

В конце июля министр госуправления Яак Ааб обратился к руководству Нарвы с просьбой как можно быстрее рассмотреть вопрос смены названия улиц Даумана и Тиймана, так как они не соответствуют Закону о географических названиях.

В своем обращении к председателю городского собрания Ирине Янович и мэру города Алексею Евграфову Яак Ааб отметил, что министерство финансов и Совет по географическим названиям неоднократно обращали внимание на тот факт, что названия улиц Даумана и Тиймана несовместимы с эстонской историей и культурой и должны быть изменены, так как эти люди активно боролись против Эстонской Республики и эстонского народа.

В апреле 2019 года совет по географическим названиям в своем письме к руководству Нарвы отметил это противоречие и указал на необходимость поменять названия улиц. Однако проект по изменению названия улиц был отозван из городского собрания и больше к депутатам не поступал.

23 июля правительство Эстонии высказало свою позицию по этому вопросу, поддержав инициативу нескольких депутатов Рийгикогу, внеся поправки в Закон о географических названиях, согласно которым нельзя использовать в названиях улиц имена людей, боровшихся против Эстонской Республики.

ERR