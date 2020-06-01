В течение двух лет у Нарвы может появиться историческое кладбище +ГАЛЕРЕЯ

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В субботу, 1 августа, был торжественно открыт после реставрации памятник Адольфу Гану, самому известному городскому голове Нарвы. Присутствовавшим был представлен законченный проект, но на самом деле он лишь дал старт большой работе.

Адольф Ган (1832-1914 гг.) вошел в историю города как продуктивный управленец и щедрый благотворитель, в результате чего в Нарве появилось множество объектов, которые можно смело отнести к славному наследию сегодняшнего поколения нарвитян. Если, конечно, эти объекты сохранились. Эту заслугу городского головы отмечали на церемонии многие из выступивших, в том числе председатель горсобрания Ирина Янович. А мэр Нарва-Йыэсуу напомнил роль Адольфа Гана в истории этого города: именно Гану принадлежала идея развития Гунгербурга как города-курорта, для чего он немало сделал и как меценат. Нарвский краевед и гид Александр Опенко поделился, что Адольф Ган — наиболее часто упоминаемый им нарвский деятель, для чего есть масса поводов.

Проект осуществили известный нарвский предприниматель Александр Брокк и депутат Нарвского горсобрания Владимир Бутузов, уже подарившие Нарве несколько достопримечательностей. За что в этот день их искренне благодарили не только представители власти, но и рядовые горожане.

Александр Брокк (как и Адольф Ган, почетный гражданин Нарвы), объяснил, почему они с партнером занялись реконструкцией памятника, которому уже 106 лет. Идея в том, чтобы восстановить историческую справедливость: такая личность, по их твердому убеждению, заслуживает осязаемой благодарности нарвитян, прежде всего, заботы о его захоронении. Следующим шагом должно стать увековечение имени Гана в названии одной из улиц Нарвы.

Таковая, кстати, имеется в Нарва-Йыэсуу, но ее нет в Нарве, с которой Адольф Ган связан еще теснее. Брокк и Бутузов составили по этому поводу обращение в Нарвское горсобрание и тут же, на мероприятии, получили подписи сторонников такой идеи.

Как сказал нашему изданию городской художник Нарвы Денис Полубояров, реставрация памятника Адольфу Гану дает старт большому процессу: восстановлению Немецко-финского кладбища. Уже приобщившийся к этой работе через помощь в восстановлении памятника, городской художник считает серьезным упущением Нарвы, что у нее нет исторического кладбища. Как раз на Немецко-финском находятся захоронения многих личностей, внесших весомый вклад в развитие города. Сегодняшнее печальное состояние кладбища - не только результат двух войн, но и следы деятельности вандалов. Через два года, по словам Дениса Полубоярова, кладбище будет приведено в порядок и приобретет достойный вид.

Подробнее в № 32 от 6 августа 2020.

Татьяна ЗАВЬЯЛОВА

Фото Татьяны ЗАВЬЯЛОВОЙ