С ярмарки «Вкусы Нарвы» посетители уходили сытыми и веселыми +ГАЛЕРЕЯ

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В субботу, 1 августа, над площадкой у Липовой Ямки носились восхитительные запахи. Участники ярмарки-дегустации делали всё, чтобы никто не прошел мимо их ларьков, не попробовав приготовленные специально к празднику вкуса блюда.

Посетители и не проходили, длинные очереди к прилавкам были на ярмарке обычным явлением. А иссякали они лишь тогда, когда в лавке кончался товар.

Кроме чисто гастрономических удовольствий, нарвитяне на ярмарке могли, поучаствовав в лотерее, получить и вполне солидные призы.

Рестораторы также получали призы-награды, причем в нескольких номинациях: за лучшее оформление своей палатки, за лучший маркетинговый ход, и главный приз – за наибольшее количество посетителей. То есть, гости ярмарки голосовали и кошельком, и желудком.

Подробнее о ярмарке-дегустации «Вкусы Нарвы» читайте в печатной версии нашей газеты, а также на сайте, где вскоре выйдет развернутый материал.

Виталий ШКОЛА

Фото Виталия ШКОЛА