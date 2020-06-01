Адольфа Гана помянут не только словом, но и делом

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В субботу, 1 августа, пройдет открытие отреставрированного памятника Адольфа Гана. День выбран не случайно: мероприятие приурочено к дню памяти этой значимой в истории Нарвы и Нарва-Йыэсуу личности.

Лестница Гана - память, сохранившаяся до наших дней

Адольф Ган жил в Нарве с 1855 года, а похоронен был на Немецко- финском кладбище неподалеку от города в первый день августа 1914 года. Собственно, и весь проект нарвского предпринимателя Александра Брокка и его партнера депутата Владимира Бутузова направлен на возрождение памяти об этом человеке, много сделавшем как городской голова и общественный деятель для Нарвы и как меценат для Нарва-Йыэсуу.

Когда два года назад партнеры поставили перед собой цель привести в порядок захоронение Адольфа Гана, в том числе реставрировать памятник, это была идея со множеством неизвестных и со множеством задач. Требовалось узнать, что собой представляет подземная часть захоронения, каков подлинный вид памятника и отдельных его деталей, какова история семьи – тех лет и современная. А затем следовало заняться самим восстановлением.

Работа, длившаяся около двух лет, в основном завершена. Основную часть финансовых расходов взял на себя Александр Брокк, были также выделены и бюджетные средства.

– Осталось обустроить дорожку к памятнику, провести освещение. Этими вопросами занимается город, —говорит Владимир Бутузов. – Для нас же с Александром Брокком главной целью было восстановление памятника. На открытии мы хотим поблагодарить всех, кто помогал нам осуществить проект, а таких людей оказалось немало, помогали и советом, и практической помощью: сотрудники музея и библиотеки, городской художник, депутаты горсобрания, строители, работники, сделавшие ограду (сложнейшая работа!) …

Особые ожидания у авторов проекта к руководству двух городов.

– Мы уже обсуждали с мэрами возможность новой традиции, и они выразили согласие: со следующего года в День города сюда будут возлагаться цветы и венки.

При этом Александр Брокк и Владимир Бутузов надеются, что самоуправления будут заботиться о сохранности памятника. Печальный опыт уже имеется: не удалось сберечь топоним «NARVA», который партнеры подарили городу некоторое время назад.

Авторы проекта надеются также, что новую историческую достопримечательность не обойдут своим вниманием экскурсоводы и включат в свои маршруты. Поэтому в их планах по дальнейшему обустройству этого места – организация остановки для экскурсионных автобусов, установка нескольких скамеек и информационного щита на трех языках.

1 августа команда восстановления памятника ждет на открытии, которое начнется в 10 часов утра, всех, кто считает своим долгом почтить память человека, ставшего примером самоотверженного служения Нарве.

И обещают всем сюрприз.

Татьяна ЗАВЬЯЛОВА

Адольф Федорович Ган (1832–1914 гг.)

Инженер и общественный деятель. Действительный статский советник. Директор правления товарищества Кренгольмской мануфактуры. Городской голова Нарвы (1873–1877 и 1882–1884 годы).

По инициативе Гана в Нарве была построена лестница из Старого города к мосту (лестница Гана), при нём также проложили бульвар на берегу реки Нарва, заложили темный сад, провели первый в Эстляндии водопровод.

Почетный попечитель Нарвской мужской гимназии. На свои средства построил кургауз в Гунгербурге, дачу «каприччио», в течение 24 лет жертвовал значительные суммы на содержание парка, кургауза, дорог, сам спроектировал курортную грязелечебницу. Пожертвовал здания для церковно-приходской школы Иоанновской церкви, Нарвскому городскому училищу и Нарвской женской гимназии. Потомственный почетный гражданин.