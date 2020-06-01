Нарвская оппозиция хочет выразить вотум недоверия мэру и главе горсобрания

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Нарвская оппозиция планирует организовать процесс недоверия главе городского собрания и мэру города. За этим переворотом в горсобрании Нарвы стоят оппозиционная фракция "Наша Нарва" и формируемая центристом Михаилом Стальнухиным своя фракция, в которую должны войти внефракционные оппозиционеры и некоторые члены правящей фракции Kodulinn Narva.

По словам лидера оппозиционной фракции "Наша Нарва" Катри Райк для этой инициативы есть необходимое количество подписей.

"У нас есть достаточное количество подписей, но мы решили в данный момент это не делать, так как время отпусков, и мы знаем, что люди могут уехать в какую-то страну и по возвращению могут оказаться в карантине. Поэтому решили ждать до конца августа. Реально ли это недоверие? Да, реально", - сказала Райк.

Как отметила Райк, на данный момент в правящей фракции Kodulinn Narva достаточно недовольных как деятельностью председателя городского собрания Ирины Янович, так и мэра - Алексея Евграфова.

По словам руководителя фракции Kodulinn Narva председателя горсобрания Ирины Янович, фракция работает нормально и каких-либо серьезных проблем нет.

"Работа фракции — это высказывание мнений. Мы делимся своими мнениями, мы спорим о чем-то, мы приходим к договоренности. В любом случае это работа с людьми. Были моменты, когда при обсуждении договора по госгимназии были споры по сути вопросов. Сколько людей, столько и мнений — это нормальная работа", - так охарактеризовала ситуацию во фракции Янович.

Также Янович подтвердила информацию, что Стальнухин встречался с членами фракции Kodulinn Narva, но на данный момент никто из членов фракции не обращался к ней с заявлениями о выходе из фракции.

В своем интервью газете "Северное побережье" Михаил Стальнухин сказал, что причиной, по которой он намерен поддержать недоверие руководству города, это, как он считает, "нежелание нынешнего руководства города принять предложение Министерства образования о строительстве в Нарве не одной, а двух госгимназий".

По словам мэра Нарвы Алексея Евграфова, Стальнухин вводит в заблуждение как горожан, так и правительство страны, заявляя, что Нарва отказывается от договора.

"Немного удивительно, что Михаил, говоря про эти переговоры, сам ни разу в них не участвовал. Его даже не было на открытой встрече, которую мы делали в ДК "Ругодив". Он ни разу не поинтересовался у меня, в каком состоянии это дело. Да вообще ни разу не проявил никакого интереса. Странно от него слышать эти обвинения. Тем более, когда я общался с министром образования и премьер-министром — у них искаженная информация о том, что Нарва думает о разрыве договора в принципе. Эта информация идет от Михаила Стальнухина — они прямо об этом мне и сказали. К сожалению для Михаила — это не так, город поддерживает вариант министерства о строительстве двух гимназий", - сказал Евграфов.

Также, Евграфов удивлен тем, что Центристская партия, которая искала контакты с руководством города в вопросах вступления в партию, сама же в лице Стальнухина стоит за планируемым выражением недоверия.

"Судя по тем действиям, которые происходят со стороны центристов в Нарве, четко видно, что их приоритеты в Таллинне видимо поменялись. Но, это их выбор", - отметил Евграфов.

В случае, если оппозиция действительно приступит к процедуре недоверия, то голосование по этому вопросу состоится не раньше осени. По данным газеты "Северное побережье" кандидатом на пост председателя от оппозиции является Катри Райк, что касается кандидата на пост мэра — таких данных пока нет.

ERR