Отель Inger подаст в суд на зараженного COVID-19 постояльца

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Нарвский отель Inger, в котором несколько ночей провел зараженный коронавирусом клиент из Тарту, планирует через суд потребовать от него возмещения ущерба.

По данным руководства гостиницы после того, как Департамент здоровья обнародовал информацию об этом случае, потенциальные посетители начали массово отменять свои бронирования.

Об этом в пятницу в интервью ERR рассказал управляющий отелем Inger Владимир Изотов.

"Люди, узнав о том, что в нашем отеле проживал зараженный коронавирусом человек, начали отменять бронирования. В настоящее время у нас уже около 50 отмен. В результате этого отель недополучит 2000 евро. Поэтому мы готовимся выдвинуть против него иск. Подать заявление в суд планируем на следующей неделе, - рассказал Владимир Изотов. - Личность этого человека несмотря на то, что Департамент здоровья не предоставляет нам такие сведения, мы установили самостоятельно. При заселении он оставлял свои контактные данные".

По словам Изотова, отель не исключает, что подаст иск на всю компанию молодых людей, один из членов которой приехал в Нарву, зная о своем заражении (такую версию в среду обнародовал и Департамент здоровья - прим. rus.err.ee.)

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"В компании этого безответственного человека, которого посадили на карантин, было пятеро молодых людей. Возможен вариант, по которому уже сам суд будет устанавливать, кто конкретно из них является нарушителем требования самоизоляции. Но это мы еще обсудим с юристами", - добавил управляющий отелем.

По его словам, в отеле оперативно была проведена дезинфекция, этаж, на котором жила упомянутая компания, полностью закрыли.

"Ребята жили в бюджетных номерах без завтраков, в ресторан они не ходили - то есть там никаких контактов у них не было. Один из наших работников вчера сдал тест на коронавирус. Сегодня был получен ответ, что результат негативный. Но всех тех, кто работал на ресепшене при заселении и выселении этих молодых людей, мы отправили на домашний карантин и не вызываем на работу, следуем рекомендациям Департамента здоровья", - сказал Владимир Изотов.

Заразившийся коронавирусом молодой человек из Тарту приехал в Нарву для участия в турнире по киберспорту, который проходил в Vaba Lava с 23 по 26 июля.

Он и другие члены их компании ночевали в Нарве с 23 по 27 июля.