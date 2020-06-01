Дата публикации: Сегодня, 13:20 Просмотрено: 58

Практически каждую неделю по воскресеньям в интернете на канале YouTube появляется новая серия видеопроекта об истории Нарвы и ее окрестностей «Нарва Сториз». Один из авторов этого проекта, его вдохновитель и организатор 35- летний Дмитрий Федоткин сегодня гость нашей редакции.

Новость изнутри

«Нарва Сториз» (именно в таком написании) — это серия коротких исторических видео-зарисовок продолжительностью максимум 6 минут, каждая из которых посвящена той или иной достопримечательности Нарвы, а также окружающим ее местам.

На данный момент (то есть начиная с октября 2019 года и на конец июля 2020-го) вышло 33 «Нарва Сториз». Успели уже рассказать об арестном доме и кинотеатре «Коктебель», о первой кафейне в Нарве (между прочим, первой в Скандинавии, прикиньте – 1697 год!), об улице Садовой и улице Пушкина, о шведской монете ере, усть-наровском курзале… Все их можно увидеть на Ютуб канале Ida-Repost или просто набрать в поисковике „Нарва Сториз“.

Репортаж с места, о котором идет речь, ведет популярный местный историк и гид Александр Опенко. Он, собственно, и рассказывает саму историю. В кадре в качестве иллюстративного материала могут быть старинные открытки, книги, предметы, фотографии, кадры кинохроники…

- У наших видеофильмов есть несколько отличительных особенностей: они очень короткие, не перегружены фактами и датами, в их основе — небанальные сочные истории. Расчет на то, что человек, услышав их, может легко пересказать истории своим друзьям или гостям, которые приехали к нему в Нарву: представляешь, у нас тут такое было..!- объясняет идею проекта Дмитрий Федоткин.

Сделать целый цикл нестандартных и занимательных видеофильмов о Нарве Дмитрий хотел давно. Примерялся, пробовал…А потом познакомился с Александром Опенко, и, как он выражается, «все встало на свои места».



У Александра Опенко уже есть большое количество готовых историй. Дмитрий же выступает в качестве режиссера, оператора, монтажера, звукотехника. А также добавляет к базе Александра некоторые идеи - о чем еще можно было бы рассказать. «Например, скамья примирения, которая стоит у ДК «Ругодив», — пока еще не объект старины, но ее можно считать достопримечательностью Нарвы и у нее уже есть своя история. Во всяком случае, многие о ней расспрашивают: а что это, почему такая, кто сделал», - говорит Дмитрий.

Главное при поиске сюжета, продолжает Дмитрий, внимательно вглядываться и вслушиваться в то, что происходит вокруг тебя, и чем интересуются люди.

Вот, например, увидел, что в знаменитом клипе рэпера nublu «Für Oksana» мелькнули знакомые лица.

- Пенсионерка, которая в клипе сидит на остановке, - моя соседка по дому, - рассказывает Дмитрий. - Разыскал шофера, который управлял в клипе лимузином, других наших нарвских ребят, которые там снимались. Так получился занятный клип «Privet, gorod Нарва» о том, как снимали ставший суперпопулярным клип nublu.

- А сам nublu его видел? – интересуюсь я у Федоткина.





- Видел и даже сделал репост на свою страничку. К тому же у нас весь текст был продублирован на эстонском.

- А случалось, чтобы какую-то интересную историю или идею вам народ подкинул, ваши зрители или просто знакомые?

- Бывает. Например, о предпринимателе Антоне Хеке, который в 1920 годы начинал как водитель автобуса, а уже к 1936 году являлся владельцем автопарка в Нарве.

Поговорить же о Шишкинской сосне именно сейчас подтолкнуло, по словам Дмитрия, обсуждение народного бюджета в Нарва-Йыэсуу.

- Ну, почему жителям этого города не приходит в голову изменить ситуацию возле своего уникального природного и исторического объекта, разбить у сосны, например, парк, сделать место отдыха, а не наблюдать за тем, как гибнет великолепное дерево под натиском невежественных молодоженов?! - возмущается Дмитрий.

Александр Опенко говорит о своем коллеге: «У Мити огромный интерес к людям, к городу, котором он живет и в жизни которого он хочет активно участвовать. У него масса идей, и он умеет их воплощать».

Кто есть кто

Дмитрий Федоткин родился в Нарве. После окончания школы поступил в Вирума́аский ко́лледж Та́ллинского техни́ческого университе́та (в Кохтла-Ярве), откуда и ушел в армию. А после службы решил отправиться в Академию внутренней безопасности - учиться на пограничника. Успешно закончил академию и 10 лет отслужил на Нарвском погранпункте.

Фотографировать, снимать видео, говорит Дмитрий, ему всегда было интересно, но серьезного значения этому хобби он не придавал. Как оказалось — до определенного времени. Друг Дмитрия Петр Александров серьезно увлекся съемками с помощью дрона. Между прочим, первый свой дрон Петр собрал сам. «Вся механика за исключением электроники, моторов - самодельная», - поясняет Дмитрий. Потом Дмитрий купил себе более профессиональную камеру, и на пару они стали снимать ролики о родном городе — о Нарве, о городских событиях и людях, выкладывать их на YouTube. Захватило! Вскоре Дмитрий Федоткин стал студентом факультета мультимедиа Центра профессионального образования Ида-Вирумаа (Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus). А уже через год ему поступило предложение работать в центре.

И сейчас Дмитрий Федоткин — старший специалист отдела развития в Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus. На нем и его коллегах — организация мероприятий, в том числе и таких, как традиционная Летняя ярмарка в Нарве, рекламные и PR-кампании учебного заведения, ведение проектов, которыми очень активно занимается центр, проведение всевозможных конкурсов — в том числе и госпоставки, покупка оборудования и проч. В первый год работы в центре Федоткин пробовал преподавать, но потом решил, что это все же не совсем его дело и не стоит распыляться, лучше сосредоточить все свои усилия на том, чтобы расти профессионально как мастер фото- и видеосъемки.

В последние 3 года как фрилансер Дмитрий Федоткин сотрудничает с новостным порталом DELFI, с газетой Postimees и с телеканалом ETV+. «Тему задают мне сами. Обычно это новостные сюжеты из Ида-Вирумаа. Всегда срочно», - рассказывает Дмитрий.

А недавно Федоткин подбил стать видеоблогером своего давнего приятеля популярного в Нарве шоумена и организатора многих музыкальных событий Евгения Рогова, и они теперь на пару выпускают цикл видеосюжетов «Так бывает».

- Евгений вспоминает обо всем, что мы называем своей малой родиной: дом, двор, в котором выросли, события и разные истории, связанные с той жизнью, «когда деревья были большими», - рассказывает Дмитрий. - По отзывам, многие нарвитяне с нетерпением ждут новых выпусков «Так бывает», и это понятно: мы все любим наш город.

Другая жизнь

Просто свободного времени у Федоткина по сути нет. «Все направлено на реализацию очередной идеи», - уточняет Дмитрий. Жена относится к этому с пониманием.

Например, «Нарва Сториз» с Александром Опенко они направляются снимать каждую субботу в 6.30 утра. «Пока город спит, и на улицах тихо», - объясняет Дмитрий.

Сын Всеволод, которому скоро исполнится шесть, уже пытается подражать отцу: порой вырывает у него из рук телефон и снимает «свое» видео - игрушки. «Но, конечно, мы эти видео-опыты никуда не выкладываем. Умиляются только близкие родственники», - говорит Дмитрий.

Три простых вопроса:

- Ты не пробовал поставить «Нарва Сториз» и другие свои начинания на коммерческую основу: писать проекты в фонды, искать спонсоров?

- Нет! На это нужно время, а у меня его катастрофически не хватает. К тому же мне так нравится: я делаю свое дело и ни от кого не завишу.

- Как относишься к комментариям по поводу своих видео? Народ сейчас не церемонится…

- Спокойно. Комментарии всегда есть. Значит, цепляет. Раньше встречалось больше негатива. Но интересно, что о Нарва-Йыэсуу нет ни одного плохого отклика.

- Супер-тема?

- Мой отец когда-то играл в футбол. Хочу сделать фильм о нарвском футболе тех лет.

Светлана ЗАЙЦЕВА

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