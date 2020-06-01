«Дни Нарвы» и международный фестиваль современного искусства «Мост дружбы» переносятся на 2021 год

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Дней города в этом году все же не будет — сообщил в пятницу отдел культуры Нарвской горуправы. Отменяется и проходящий в рамках праздника международный фестиваль современного искусства «Мост дружбы». Программа главного праздника Нарвы переносится на 3-6 июня 2021 года.

Основной причиной отмены Дней города называется запрет на массовые мероприятия численностью свыше 2000 человек. Свою роль сыграло и то, что до сих пор границы с Россией закрыты, между тем главный партнер Нарвской горуправы по подготовке Дней города, театр-фестиваль Балтийский дом, находится в Санкт-Петербурге. Как отмечали в отделе культуры ранее, у организаторов были договора на выступление и с отдельными заграничными музыкальными коллективами и исполнителями. Понятно, что не смогли бы приехать гости из России и их было бы гораздо меньше из других стран.

Соответственно еще один момент, который пришлось учитывать - праздник, стоимость которого определяется примерно в 60 тыс. евро, не мог принести ожидаемых эффектов с точки зрения оживления туризма и экономики города.

- Мы переносим праздник на следующий год, поскольку провести Дни города, которые всегда у нас очень многолюдные, не позволяют и требования по соблюдению безопасности для зрителей, и события последних дней, - говорит заместитель заведующего отделом культуры Дмитрий Вергун, имея в виду новые случаи заражения коронавирусом в Нарве.

Дмитрий отмечает, что в отношении Дней города следующего года прогнозы довольно оптимистичные, поэтому названы дата их проведения, а также хедлайнер — это будет российская группа «Сплин».

Стоит отметить, что «Сплин», горячо ожидаемый в Нарве, один раз уже не смог приехать на главный городской праздник сам, теперь же его выступление отменил заказчик. Так что это уже будет третий «заход», и теоретически он должен быть успешным. В целом же исполнители, которые должны были выйти на сцену в этом году, свое участие в 2021 году подтвердили.

Отдел культуры также сообщает, что в конце августа при участии города в Нарве пройдут менее массовые, но яркие новые интересные мероприятия. Мероприятия в рамках программы «Нарва - Осенняя Столица Эстонии» состоятся в запланированные сроки с 22 сентября по 21 декабря 2020 года, жителей и гостей Нарвы будет ждать большая культурная программа.

Организаторы благодарят всех за понимание и надеются, что все запланированные мероприятия состоятся в новые сроки.