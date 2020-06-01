Устроивший стрельбу на улице Нарвы получил 8 лет тюрьмы

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Вируский уездный суд приговорил гражданина России Александра Герасимова к восьми годам, двум месяцам и 28 дням тюрьмы за покушение на убийство и незаконное обращение с оружием.

Кроме этого, после отбытия наказания суд обязал выслать мужчину из Эстонии и запретить ему въезд в страну сроком на 10 лет.

50-летнего Александра Герасимова наказали за то, что он утром 16 сентября 2019 года на улице Кангеласте в Нарве на почве вражды с потерпевшим хотел убить его, выстрелив в него пять раз из незаконно приобретенного пистолета. Осужденный тяжело ранил потерпевшего.

После оглашения приговора суд отметил, что обвинение было обоснованным. Суд считает, что обвиняемый имел намерение убить другого человека. Он сделал пять выстрелов в сторону потерпевшего на улице, в одном из самых оживленных мест Нарвы.

Согласно доказательствам, представленным суду, в это время на улице было много людей, рядом с местом происшествия было припарковано несколько автомобилей. Рядом находятся детский сад, магазин и многоквартирные дома. В такой ситуации стрелок должен был понимать, что выпущенные из ствола пули могут поразить не только потерпевшего, но и случайных прохожих.

Решение суда еще не вступило в законную силу, его можно обжаловать.

Прокуратура требовала в качестве наказания 9 лет тюрьмы. Адвокат попросил суд переквалифицировать ключевую статью обвинения с "Покушение на убийство" на "Причинение серьезного вреда здоровью" и назначить своему подзащитному значительно менее суровое наказание, чем требовала прокуратура. Адвокат также посчитал, что дополнительное наказание в виде высылки из страны является неоправданным.

Согласно обвинению, Александр Герасимов не менее пяти раз выстрелил в сторону 30-летнего мужчины, который получил травмы, но выжил.

Стрелок скрылся с места происшествия, однако его задержали в качестве подозреваемого в тот же день на улице Уускюла в Нарве.

По словам окружного прокурора Вируской окружной прокуратуры Яаники Кыргмаа, обвиняемый произвел в сторону потерпевшего - 30-летнего мужчины - пять выстрелов.

"Травмы, нанесенные человеку, повлекли за собой опасные для жизни повреждения. Благодаря быстрому вмешательству очевидцев и усилиям сотрудников скорой помощи более серьезные последствия не наступили", - сказала Кыргмаа.

Ранее Герасимов уже наказывался в уголовном порядке. В 2018 году его осудили за драку в Силламяэ.

ERR