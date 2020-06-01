Нарва получит от государства дополнительные деньги на ремонт дорог

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Министерство экономики и коммуникаций составило список дорог в местных самоуправлениях, на ремонт которых выделено чуть более 14 млн евро. Для Ида-Вирумаа выделят деньги на ремонт дорог в Кохтла-Ярве, Нарве, Йыхви, Силламэя, Нарва-Йыэсуу, Тойла и Люганузе.

Обычно министерство экономики и коммуникаций выделяет разовую помощь на ремонт дорог в местных самоуправлениях. В марте этого года самоуправления уже получили семь миллионов евро на ремонт 21 дороги и улиц. Дополнительные деньги предназначены для стимулирования экономики в период экономического кризиса.

Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас представил правительству предложения о распределении 14,1 млн евро для ремонта 96 дорог в местных самоуправлениях по всей Эстонии.

Планируется выделить около 10,3 млн евро на ремонт транзитных дорог и 3,8 млн евро на ремонт дорог, которые ведут в промышленные парки или зоны, чтобы стимулировать развитие бизнеса.

Таави Ааса считает, что улучшение местных дорог приведет к немедленному повышению качества жизни людей, а сегодняшняя дополнительная поддержка на ремонт местных дорог также позволит стимулировать экономику, разрушенную чрезвычайной ситуацией. "В местных самоуправлениях многие дороги требуют ремонта, но зачастую в самоуправлениях не хватает собственных ресурсов, поэтому поддержка позволит их отремонтировать", - сказал Аас.

В Ида-Вирумаа отремонтируют улицы Калеви, Кауба и Каэвуру в Кохтла-Ярве, улицу Яама в Тойла, улицы Пушкина, Кренхольми и Йоала в Нарве, улицы Вабадусе и Койдула в Нарва-Йыэсуу, улицы Вески и Ранна в Силламяэ, улицы Каасику и Саэвески в Йыхви и улицу Кооли в Люганузе.