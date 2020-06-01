Ярмарка-дегустация «Вкусы Нарвы»: добро пожаловать в Липовую ямку

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В предстоящую субботу, 1 августа, в Нарве вновь пройдет дегустационная ярмарка «Вкусы Нарвы». У седьмой по счету ярмарки новая локация, изменились и некоторые правила ее проведения.

Чтобы избежать лишних рисков

В этом году палатки участников раскинутся в зоне отдыха Йоаорг (или более привычное для нарвитян название Липовая ямка) по адресу ул. Рая, 5. Ориентир – спортивная площадка. Впрочем, мимо не пройдете. Во «Вкусах Нарвы» участвуют 16 предприятий общественного питания Нарвы и Нарва-Йыэсуу – так что будет видно издалека. К слову, число участников год от года существенно не меняется и колеблется в пределах двух десятков.

По словам главного специалиста Департамента развития и экономики Нарвской горуправы Виктории Каю, переместиться в Липовую ямку с речного променада заставила нынешняя эпидемиологическая обстановка: в зоне отдыха простор нее, а потому палатки можно установить более свободно, легче избежать скученности людей, легче соблюдать дистанцию.

Время проведения ярмарки: с 12.00 до 15.00. Чуть короче, чем прежде. Опять же из-за нескольких нововведений. Во-первых, не будет концертной программы; во-вторых, победителей розыгрышей будут объявлять и сразу предупреждать, куда подойти за выигрышем. Как прежде радостно толпиться у сцены не придется.

И еще одно вынужденное новшество: скамеек для посетителей ярмарки не будет, только барные столики. Понятно – так легче избежать лишних рисков.

Прежние 100 грамм

Главные составляющие формата «Вкусов Нарвы» остались неизменными.

Виктория Каю:

– Чтобы отведать вкусные и красиво оформленные блюда, которые будут предлагать участники ярмарки, посетителям нужно будет купить талоны в кассах (их будет две) и обменять их на любые понравившиеся блюда. Стоимость одного талона (одной дегустационной порции) 2 евро. Вторая часть талона – купон, с ним можно участвовать в розыгрыше призов, которые представят участники ярмарки и спонсоры мероприятия. Купон нужно будет заполнить и опустить в один из специальных ящиков, установленных в кассах. Розыгрыш призов будет проходить в текущем режиме.

Размер порции, напоминает Виктория, как и раньше, должен составлять примерно 100 грамм, для того чтобы люди могли попробовать как можно больше блюд от разных участников ярмарки.

Как и в прежние времена ярмарку украсит импровизированная улица ремесленников. Можно будет взять в прокат велосипеды и покататься по променаду. Можно будет сходить на историческую экскурсию по Старом городу с экскурсоводом Александром Опенко или в казематы бастиона Виктория. В этот день, 1 августа, цена экскурсии будет льготной, всего 3 евро, а детям так и вообще бесплатно.

Участников оценят

Традиционно участников ярмарки будут оценивать в трех категориях. Главный приз, как и повелось, определится по количеству проданных блюд.

- В категории «Лучшее оформление» будет оцениваться внешний вид торгового места и оформление блюд, а в категории «Лучшая рекламная стратегия» – действия и методы участника, направленные на привлечение посетителей, – уточняет Виктория Каю. – Оценивать участников будет жюри.

Среди участников нынешних «Вкусов Нарвы» – как хорошо известные фирмы, так и новички. Ну, а меню, я вам скажу (была возможность познакомиться с несколькими предварительно), еще как интригует: например, лягушачьи лапки, жареное ролл-мороженое… Впрочем, не буду раскрывать секреты. Приходите – и пробуйте!

Наша справка

Организатором ярмарки дегустации «Вкусы Нарвы» выступает Департамент развития и экономики Нарвы.

На ярмарке-дегустации свои блюда представят рестораны Kuurort, Salvador, Rondeel, China house, Grill-house Narova, Club 11, Amore, кафе Veagles, два кафе OMA, Leiva Kodu, Meie Pagar, White Good Food Truck, Ice Queen Rolls, Militaalcatering и объединение производителей хуторской еды Viru Toit.

NB! В связи с проведением публичного мероприятия «вкусы Нарвы» и с целью обеспечения безопасности посетителей 1 августа с 6.00 до 15.30 въезд на улицу Рая и территорию Липовой ямки будет только по разрешениям городской управы.

Парковка по адресу Рая, 5 для посетителей будет закрыта.

Светлана ЗАЙЦЕВА