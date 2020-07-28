С Нарвским бюро путешествий и экскурсий отправились в новый вояж

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Светлана Горпинченко, известная многим нарвитянам в прошлом как экскурсовод, а также автор книги «О милой сердцу стороне: Нарва, литературно-историческая антология», выпустила новую книгу – «Листая страницы истории.

Нарвское бюро путешествий и экскурсий».

Презентация ее прошла в нынешний вторник, 28 июля, в Нарвской центральной библиотеке.

- Я приглашаю вас отправиться в увлекательное путешествие – только теперь в путешествие во времени: хочу поведать вам о главных вехах становления и развития Нарвского бюро путешествий и экскурсий, давно не существующего, но оставившего яркий след в истории города, – так обозначила идею своей книги, а заодно и формат ее презентации Светлана Горпинченко. – Более полувека со дня основания (а Нарвское бюро открылось 1 июня 1969 года сначала как филиал Таллиннского бюро путешествий и экскурсий) – прекрасный повод вспомнить, как на глазах нарвитян поднялась новая интересная организация. Наша фирма, как яркая звездочка, пролетела по небосклону Нарвы и потухла, но сияние ее до сих пор согревает сердца и души тех, кто с ней соприкасался.

Историк по образованию, педагог по профессии, краевед по призванию (как Светлана сама представляет себя в новой книге), в Нарвском бюро путешествий и экскурсий Горпинченко трудилась с момента своего приезда в Эстонию – сначала методистом, потом старшим методистом и внештатным экскурсоводом.

К слову, до конца 60-х годов в СССР профессии гида-экскурсовода не существовало. Функции гидов выполняли энтузиасты-добровольцы. По словам Эльдара Эфендиева, в качестве внештатных экскурсоводов в Нарвском бюро путешествий и экскурсий трудились очень интересные, состоявшиеся в своей основной профессии люди, интеллигенты, интеллектуалы. «Нарвский музей всегда очень тесно сотрудничал с Нарвским бюро путешествий и экскурсий. И как бывший руководитель музея без преувеличения могу сказать: Нарвское бюро путешествий и экскурсий объединяло часть элиты нашего города». В 70-х годах прошлого века в Нарвском бюро была даже создана научно-методическая лаборатория, которой руководила Ирина Иванченко.

Светлана Горпинченко предупреждает, что в книге совершенно нет справочного и научного материала, поскольку архивов не сохранилось. Все ее содержание базируется на воспоминаниях бывших работников Нарвского бюро (она разы- скала даже тех, кто давно уехал из Эстонии и живет в России, Израиле, Англии, Норвегии), туристов, газетных и журнальных публикациях. За время подготовки книги, по словам Светланы Горпинченко, вокруг нее стихийно собралась инициативная группа, люди из которой очень помогли ей при составлении книги, поделились своими воспоминаниями, фотоархивами.

Надо отметить, что и на презентацию в Нарвскую библиотеку пришло большое количество народа. По словам Светланы, подавляющее большинство – люди, чья судьба была так или иначе связана с Нарвским бюро путешествий и экскурсий. Были и бывшие сотрудники, и бывшие туристы. А надо сказать, что в свое время Нарвское бюро путешествий и экскурсий не только принимало туристов со всех уголков Советского Союза в Нарве (бывало – до тысячи человек в день!), но и отправляло в путешествия туристические группы – были разработаны десятки маршрутов от Балтики до Охотского моря, от Диксона до Средней Азии, которые предлагались жителям Нарвы и жителям других городов Эстонии.

На презентации все активно общались – с автором книги, друг с другом, никого не надо было уговаривать выступить – говорили о прошлом и настоящем, рассказывали занятные истории, читали стихи и даже хором подпевали фольклорному ансамблю «Супрядки», певице Изиде Галимовой, автору-исполнителю Владимиру Боброву, которые украсили своим выступлением встречу. К слову, презентация книги совпала с днем рождения ее автора Светланы Горпинченко.

Светлана ЗАЙЦЕВА

Фото Светланы ЗАЙЦЕВОЙ