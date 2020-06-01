Нарва предполагает стать центром киберспорта Эстонии

Дата публикации: Сегодня, 22:08 Просмотрено: 53

Бесконечное сидение ребенка за компьютером вызывает у родителей раздражение и тревогу. Но в этот момент чадо, оказывается, занимается спортом! То, что так бывает, еще раз доказали прошедший в VabaLava турнир Kiber Baltic eSport event.

Оружие для стритбола выглядит как настоящее

Большой экран, сидящие в зале болельщики, азартный голос комментатора – все напоминает трансляцию футбольного матча в каком-нибудь спортбаре. Только на экране – не мяч на зеленом поле, а компьютерная «стрелялка», где хорошие парни догоняют и убивают плохих. Примерно так выглядят соревнования по киберспорту. На первый взгляд – забава, не наигравшиеся в войну мальчики нашли себе новое развлечение. Но на деле все куда серьезнее.

Шахматы – идеальная аналогия

О том, что такое киберспорт и как нужно воспринимать подобные турниры, мы говорим с Алексеем Гараниным, руководителем фирмы Narvatehnique, обеспечивающей всё техническое сопровождение соревнований, от видеотрансляции и звука до программного обеспечения.

- Да, киберспорт – это компьютерные игры, - объясняет он. Стрелялки, стратегии, логические игры…

- Можно провести аналогию с шахматами?

- Это идеальная аналогия. Я шахматами тоже занимаюсь, мастер спорта. Логика, тактика. Каждая команда перед игрой по несколько часов прорабатывает тактику. Но можно сравнить и с футболом – динамика, перемещения.

- Существуют разновидности игр?

- Да, как и в шахматах, где есть классика, есть блиц. У нас дисциплины тоже различаются, но несколько по-другому.

Во время нашего разговора из зала доносились выстрелы и крики. Алексей объяснил, что эта дисциплина называется Контр Страйк. Это как раз случай битвы «плохих» и «хороших». Это не игра против компьютера, и за тех, и за других играют живые люди, команды. Главная задача – уничтожить противника.

- Сброс агрессии?

- Агрессии здесь меньше всего, - не согласен Алексей. - Спортивные эмоции, азарт, желание победить. Не нужно воспринимать это как просто времяпровождение за игрушкой в компьютерном клубе – пришел, поиграл… Это спорт, это индустрия, и по накалу страстей турниры можно сравнивать с теми же футбольными матчами.

Кроме Контр Страйка существуют и другие дисциплины, больше близкие к «стратегиям», чем к «стрелялкам».

- Нужно, как в шахматах, предугадывать ходы соперника, планировать свои, только здесь добавлена динамика.

- Но человек-то всё равно сидит в кресле, не двигается…

- Игра забирает у человека много энергии, как физической, так и эмоциональной. Игроки придерживаются спортивного режима. Это спорт, не меньше и не больше.

Алексей Гаранин

Нарвитян оценили

В нынешнем турнире в Vaba Lava участвовало десять команд из Латвии, Литвы и Эстонии. Нарва выставила две команды, SoMa и NGT, воспитанные, по словам Гаранина, в киберспортивном лагере, где им дали основы мастерства. Ребята проявили активность, желание и были включены в турнир.

- Они показали достойную игру, - отмечает Алексей, - участвующие в соревнованиях профессионалы, лидеры, оценили их очень высоко.

Игры, турниры, встречи широко освещаются в сетевом мире, в социальных сетях и мессенджерах. Что неудивительно, учитывая род деятельности организаторов. Для тех, кто заинтересуется: vk.com/baltic.esport, фейсбук - baltic.esport.event.

Постреляем?

Кроме собственно соревнований организаторы проводят еженедельные «воркшопы», занятия, где знакомят посетителей с новинками IT-технологий, организуют встречи с представителями фирм-разработчиков новых программ и направлений компьютерного мира. Последняя такая встреча была, например, посвящена вопросам кибербезопасности.

- Люди приходят к нам не просто развлекаться, они получают новые знания и навыки, - говорит Алексей.

И в рамках турнира Kiber Baltic eSport event шли не только соревнования, параллельно в Vaba Lava проходили и другие мероприятия. Например, на стенде в фойе Vaba Lava было разложено оружие вполне аутентичного вида – автоматы, винтовки, а рядом стоял манекен в полной боевой амуниции.

«Хозяин» стенда, Александр, объяснил, что всё это – оборудование и амуниция для стритбола или Air Soft, игры в «войнушку», где используются реплики оружия, по виду и даже весу максимально приближенные к реальным образцам. Стреляет оно пластиковыми пулями на расстояние от 30 до 60 метров. Интересно, что пули не красящие, как в пейнтболе, вся игра идет «на честность».

- Стритбол вообще называю «игрой друзей», - говорит Александр, - потому, что друзья честно сознаются в попаданиях.

В Нарве сегодня появилась самая большая в Эстонии арена для этой игры, где в любое время и в любую погоду можно побегать и пострелять. Прийти туда может кто угодно, организаторы предложат оружие на выбор – от винтовки-«мосинки» до «калашей» и штурмовых карабинов, а также защитную амуницию, пульки оставляют на незащищенном теле приличные синяки. Находится полигон на улице Техасе, 6, в помещениях бывшей Отделочной фабрики.

Впереди всей страны

- Общение молодого поколения постепенно переходит в онлайн, - говорит Алексей Гаранин, - и наша основная задача – развить у людей осознанность такого общения, «жизни в цифре», в кибермире. Мы хотим развивать Нарву, Ида-Вирумаа, будем проводить здесь турниры, продолжать просветительскую деятельность. Мы единственные в стране, кто проводит мероприятия такого уровня. Ида-Вирумаа станет центром киберспорта Эстонии!

Виталий ШКОЛА

Фото Виталия ШКОЛА