Зараженный коронавирусом человек гулял по Нарве

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Один из заразившихся в последнее время коронавирусом жителей Эстонии проигнорировал требование находиться в самоизоляции и безответственно гулял по Нарве.

В числе прочего он побывал в отеле Inger, разгуливал по торговому центру Fama, зашел в ресторан быстрого питания KFC и посетил Vaba Lava.

Такие данные в среду обнародовал Департамент здоровья, отметив, что зараженный коронавирусом человек побывал в Нарве в понедельник.

Применит ли государство санкции к безответственному лицу? На этот вопрос rus.err.ee в Департаменте здоровья ответить затруднились.

"В настоящее время проводится надзорная процедура. Мы выясняем все детали этого инцидента. Если подтвердится информация о том, что человек знал о своем заражении и сознательно нарушал требование находиться в карантине, то возможно, что он будет наказан", - сказали в пресс-службе ведомства.

По словам пресс-секретаря департамента, скорее всего, решение о применении или не применении санкций будет принято к вечеру среды.

Гулявший по Нарве, скорее всего, заразился от жителя Тарту, о котором СМИ много писали на прошлой неделе.

По состоянию на 29 июля тот случай заражения коронавирусом затронул уже 5 человек, отметили в департаменте. Из них у троих заболевание диагностировали за последние сутки.

Всего же за минувшие в сутки в Эстонии стали известны результаты 553 тестов на Covid-19, из которых пять были положительными. Еще два новых случая заражения зафиксировали в Ида-Вирумаа.

По состоянию на утро 29 июля 3 человека в Эстонии нуждаются в стационарном лечении из-за коронавируса.