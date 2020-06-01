"Транс", "Нымме Калью" и "Таммека" пробились в следующий раунд

Дата публикации: Вчера, 22:03 Просмотрено: 99

Во вторник, 28 июля, состоялись матчи Кубка Эстонии по футболу. Команды высшей лиги в стартовых поединках добились убедительных побед.

Нарвский "Транс" пробился в 1/32 финала, а столичный "Нымме Калью" и тартуская "Таммека" - уже в 1/16 финала.

"Транс" в родных стенах обыграл третью команду "Пайде" из второй лиги со счетом 4:0. Хет-триком отметился нигериец Джеффри Чинеду, чья аренда днем ранее была продлена до конца сезона. Еще один гол с пенальти забил Александр Закарлюка.

Ранее в 1/32 финала пробился еще один клуб высшей лиги - "Курессааре", разгромивший ФК "Ания" со счетом 18:0.

"Нымме Калью" и "Таммека" стартовали сразу с 1/32 финала. "Калью" дома разбил в пух и прах "Динамо" из Румму (третья лига) - 8:0. Хет-трик сделал вернувшийся из Швейцарии Алекс Маттиас Тамм. Также отличились Амир Натхо (с пенальти), Александр Кулинич, Александр Волков, Каспар Паур и Артур Ершов. Команда из Румму с 16-й минуты играла вдесятером из-за удаления Райдо Лухаорга.

"Таммека" на чужом поле обыграла таллиннский "Зенит" (третья лига) - 13:0.