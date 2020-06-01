Задержанный в Нарве пьяный водитель приговорен к четырем годам

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В прошлую субботу патрульные полицейские Нарвского отделения полиции в ходе надзора за дорожным движением задержали 24-летнего водителя в состоянии алкогольного опьянения, которого Вируский окружной суд за неоднократное управление транспортным средством в нетрезвом состоянии приговорил к реальному четырехлетнему тюремному заключению.

25 июля около полуночи патрульные полицейские Нарвского отделения полиции совершали надзор за дорожным движением на улице Кангеласте, когда их внимание привлек автомобиль BMW, за которым стражи порядка последовали и которому подали сигнал об остановке. Полицейские установили у 24-летнего водителя автомобиля алкогольное опьянение. Помимо этого выяснилось, что у водителя отсутствовали водительские права. Мужчина был задержан в качестве подозреваемого и доставлен в арестантский дом.

Ведущий следователь Нарвского отделения полиции Татьяна Пресс сказала, что мужчина и раньше наказывался в уголовном порядке за подобные правонарушения. «Достойно сожаления, что в нашем обществе живут люди, которые не в состоянии придерживаться установленных в дорожном движении правил и которые подвергают опасности всех нас. Такие водители превышают скорость, управляют транспортным средством в состоянии опьянения, занимаются за рулем посторонними делами или совершают другие правонарушения, подвергая опасности как себя и своих близких, так и жизни других людей. Безопасность на дороге начинается с каждого участвующего в дорожном движении человека, и я хочу поблагодарить всех, кто уважает себя и других, и не подвергает опасности жизни сограждан своим безрассудным поведением», – добавила Пресс.

По словам прокурора Вируской окружной прокуратуры Софии Христофоровой, очевидно, что прежние наказания не изменяют поведение водителей, продолжающих водить в состоянии алкогольного опьянения, поэтому прокуратура ходатайствует в таких случаях о реальном тюремном заключении. «Если пойманный в состоянии опьянения водитель не использует возможность исправиться, то в определенный момент ему неизбежно придется столкнуться с гораздо более строгим наказанием, а также быть готовым к многолетнему тюремному заключению», – сказала Христофорова.

Решение суда еще не вступило в силу.